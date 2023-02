Chili: les violents incendies continuent de faire rage, au moins 24 morts

Un homme nettoie les débris de sa maison partie en fumée dans les incendies, à Santa Juana, au centre du pays, le 5 février 2023. AP - Matias Delacroix

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Chili, les violents incendies ont fait au moins 24 morts et plus de 1 182 blessés. Les flammes ont dévoré trois régions dans le sud du pays, là où la canicule et la sécheresse frappent de plein fouet. Ce dimanche 5 février, dans l’ après-midi, il y avait encore 260 feux en cours et des milliers d’hectares déjà partis en fumée. L’état de catastrophe a été déclaré dans toute la zone.