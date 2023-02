À la Une: en Équateur, un candidat assassiné a été élu maire

Revue de presse des Amériques

Avec 46 % des voix, Omar Menendez a remporté les élections municipales dans la petite ville côtière de Puerto Lopez. Victoire écrasante, près de 25 points devant son principal concurrent. Mais il a été enterré avant la proclamation officielle des résultats, rapporte le journal Extra. Membre d’un parti proche de l’ancien président de gauche Rafael Correa, le candidat a été assassiné quelques heures avant le début du scrutin, au terme d’une campagne marqué par la violence au niveau national. Un premier candidat avait été tué 15 jours plus tôt dans une autre ville, dans un pays gangréné par la violence des narcotrafiquants.

Au niveau national, le camp de Rafael Correa, aujourd’hui en exil en Belgique, fait une percée importante. Et les Équatoriens ont aussi répondu « non » ce dimanche aux 8 questions du référendum voulu par le président Guillermo Lasso, rapporte Expreso. Un référendum qui portait sur la sécurité, les institutions ou encore l’environnement. Le chef de l’État conservateur subit ainsi un revers important dans les urnes.

Chili, les gigantesques feux de forêt s’étendent à de nouvelles régions

Des flammes énormes, une épaisse fumée noire, et des pompiers qui semblent bien seuls face à l'ampleur des incendies. Voici les photos qu'on peut voir en Une de Las Ultimas Noticias ou encore du journal régional El Austral. Les chiffres imprimés sur papier sont déjà obsolètes, face au nouveau bilan communiqué par les autorités tard mardi soir... 24 morts et 293 000 hectares consumés dans le centre-sud du pays, rapporte le site internet de la radio Bio-Bio, qui souligne, comme le site du journal El Mercurio, que le risque d'incendie s'étend à de nouvelles régions. C'est près de la moitié de ce qui a brûlé dans des incendies dans toute l'Union européenne au cours de l'ensemble de l'année 2022.

Quelles sont les raisons à cela ? La sécheresse, mais pas seulement. Le site internet Ciperpartage plusieurs tribunes de chercheurs, qui pointent l'impact des monocultures de pins et d'eucalyptus, très inflammables. Des cultures qui depuis une trentaine d'années, depuis la dictature du général Pinochet, se sont énormément développées et ont remplacé bien souvent les espèces locales. Des ingénieurs forestiers appellent ainsi non pas à la fin de la sylviculture, mais à repenser ces plantations au Chili, pour les rendre plus respectueuses de l'environnement.

« Biden appelle les républicains à l’aider à finir le travail »

Ce titre, au sujet du discours du président Joe Biden sur l’état de l’union, est à la Une à la fois du Chicago Tribune et du Boston Globe. Les démocrates n’ont en effet plus de majorité à la chambre des représentants depuis les élections de mi-mandat en novembre, ce qui les oblige à négocier avec les républicains. Compte tenu de l’inflation mondiale, de la guerre en Ukraine, et des divisions du pays, la situation décrite par Joe Biden « aurait pu être pire », résume à sa manière le Washington Post, qui souligne les bons chiffres de l’emploi dans le pays.

Le ton est beaucoup plus critique dans les pages du New York Post. « Ce discours est devenu un concours pour savoir qui criera le plus fort », écrit le tabloïd, pour qui le président aurait multiplié les fausses accusations contre les républicains et n’aurait pas été assez offensif vis-à-vis de la Chine, après « qu’un ballon de l’agresseur communiste a traversé les États-Unis la semaine dernière. »

LeBron James, meilleur marqueur de l’histoire de la NBA

Le joueur des Lakers a dépassé le record de points de Kareem Abdul-Jabbar et a désormais 38 390 points au compteur. Pour un éditorialiste du Los Angeles Times, à 38 ans, LeBron James est déjà le plus grand de tous les temps, devant Michael Jordan. Cela même si Michael Jordan a été six fois champion de NBA, et que LeBron James n’a que 4 titres pour l’instant.

Le chef d’orchestre Gustavo Dudamel sur les pas de Mahler et Bernstein

Le maestro vénézuélien va diriger l’orchestre philharmonique de New York à partir de 2026. Lors d’une conférence au Chili en 2018, voici comment il résumait sa vision du métier : « Plutôt que de dire “regardez comment je dirige bien l’orchestre”, il faudrait dire “écoutez comment je le fais” ».

Pur produit d’El Sistema, ces écoles de musique populaires créées au Venezuela dans les années 1970, Gustavo Dudamel est aujourd’hui directeur musical de l’orchestre philharmonique de Los Angeles, et de l’opéra de Paris. L’annonce de sa nouvelle nomination suscite la fierté des immigrés vénézuéliens rencontrés par le New York Times aux États-Unis : « On entend toujours de mauvaises nouvelles de notre pays, alors ça fait du bien d’avoir enfin une bonne nouvelle », se réjouit par exemple un commerçant d'origine vénézuélienne à New York.

