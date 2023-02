À la Une: au Nicaragua, 222 prisonniers politiques expulsés vers les États-Unis

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Les prisonniers ont été les premiers surpris par cette libération : « Ils nous ont mis dans des bus et nous ne savions pas où nous allions », explique à Confidencial Juan Sebastian Chamorro, qui devait se présenter à la dernière présidentielle, mais qui a été arrêté avant. À l’aéroport de Dulles, à Washington, des compatriotes les attendaient, écrit La Prensa, avec de petites pancartes sur lesquelles étaient écrits les noms d’anciens prisonniers, scandant « si c’est possible » ou « Daniel Ortega va tomber ». « C’est surréaliste », explique Ariana Gutierrez Pinto au Washington Post, fondant en larmes en accueillant sa mère, une défenseuse des droits de l’homme.

Le journal revient sur les très dures conditions de vie des prisonniers, particulièrement pour ceux enfermés dans la prison d’El Chipote : pas de visite de la famille pendant des mois, pas de livre ou de styles pour certains, peu d’accès au soleil ou à l’air libre. Aujourd’hui, « ils vont vers l’exil, mais aussi vers la liberté », juge dans Confidencial l’écrivain nicaraguayen Sergio Ramirez. Mais, précise La Prensa dans un éditorial, « on ne peut pas être véritablement libre si on a été déchu de sa nationalité, du droit de vivre sur la terre où on est né et dans sa patrie ».

Selon le président Daniel Ortega, ces prisonniers politiques, qu’il traite de « terroristes », n’ont pas été exilés pour que son gouvernement puisse négocier avec les États-Unis, qui aujourd’hui imposent des sanctions à son régime, écrit La Prensa. Mais selon une source de Confidencial, liée au gouvernement américain, cette libération unilatérale est un premier pas vers une meilleure relation avec les États-Unis.

En Haïti, forte recrudescence de la violence armée contre les écoles

La violence armée contre les écoles a été multipliée par neuf en un an, une information donnée par l’Unicef, et reprise par les quotidiens haïtiens, comme Le Nouvelliste. Soixante-douze établissements scolaires auraient été pris pour cible entre octobre 2022 et février 2023, dont au moins treize par des groupes armés, écrit Gazette Haïti. L’Unicef parle aussi d’une école incendiée, un élève tué et au moins deux membres du personnel enlevés. « Outre la violence armée, les troubles sociaux ont également eu un impact sur la capacité d’apprentissage des enfants », explique l’agence onusienne, qui appelle le gouvernement d’Haïti à garantir la sécurité des écoles.

Par ailleurs, au moins six personnes ont été tuées par balles et une dizaine d’autres blessées dans la commune de Verrettes, dans le nord, « par le gang armé de Savien », écrit Alter Presse. Plusieurs autres victimes seraient portées disparues, et « les bandits armés menacent d’attaquer à nouveau les riveraines et riverains, à qui ils reprocheraient d’avoir saisi plusieurs boîtes de munitions ». Les activités commerciales et scolaires sont complètement paralysées depuis l’attaque armée du 8 février, écrit le site d’information.

Le nouveau président Lula reçu à la Maison Blanche

Première rencontre ce vendredi après-midi du président américain Joe Biden et de son homologue brésilien Lula, reçu à la Maison-Blanche. « La défense de la démocratie sera l’un des principaux thèmes de l’entretien entre les deux présidents », écrit le site G1, rappelant que les deux présidents ont connu des situations similaires lors de leurs élections : l’attaque du Capitole aux États-Unis, et celle des trois branches du gouvernement de la République au Brésil.

Selon Folha de São Paulo, les États-Unis pourraient annoncer lors de cette visite leur intention d’injecter des ressources dans le Fonds amazonien, avec « la défense de l’environnement et les investissements dans les énergies durables comme principaux axes de la relance des relations » entre les deux pays - après des années de refroidissement pendant les gouvernements Biden et Bolsonaro. D’ailleurs, selon Estadão de São Paulo, « la réunion à la Maison Blanche a été accélérée pour montrer l’affinité des deux présidents contre l’extrême droite ». Selon O Globo, ce qui risque de poser un problème, c’est l’Ukraine, avec un Lula qui « semble avoir une certaine affinité avec Poutine », et « maintient une position ambivalente, condamnant l’invasion, mais blâmant aussi l’Otan pour le conflit ». Estadão rappelle que Lula a proposé de « créer un sommet de la paix pour servir de médiateur dans ce conflit ». Selon le politologue, interrogé par le journal, il a « peu de chances de réussir ».

La mort de Burt Bacharach, « maître-compositeur de pop »

« Burt Bacharach, le compositeur et chef d’orchestre dont les élégantes mélodies ont dominé les radios pop pendant plusieurs dizaines d’années, est mort à l’âge de 94 ans », annonce le magazine Rolling Stones. Les morceaux qu’il a écrits avec son parolier Hal David dans les années 1960, « ses meilleures années », sont devenus des tubes « et ensuite des standards » : (They Long to Be) Close to You, I Say a Little Prayer, The Look of Love, Walk on By, Raindrops Keep Falling on my Head… Des tubes pour des chanteuses comme Dionne Warwick, Dusty Springfield, qui sont aujourd’hui les plus repris du canon pop, écrit le site Pitchfork.

Pourtant, rappelle Rolling Stones, Burt Bacharach avait été élevé « au jazz et à la musique classique, pas au rock and roll ». Analyse du Wall Street Journal : « C’était un compositeur romantique avec une oreille cinématographique, dont les mélodies accrocheuses et les arrangements soutenaient le chanteur, mais se glissaient aussi autour de son chant, pour, de façon moderne, impliquer directement et émotionnellement l’auditeur ».

L’article se clôt sur le peu de probabilité que Burt Bacharach avait de rencontrer le succès : « Son énorme talent est apparu juste au moment où Lennon et McCartney dominaient les hit-parades de la pop ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne