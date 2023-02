Canada: gueule de bois pour l'industrie du cannabis quatre ans après un départ tonitruant

Un plant de cannabis à Vancouver au Canada, le 17 octobre 2018 (image d'illustration). © DON MACKINNON / AFP

Canopy Growth, le principal producteur canadien de cette drogue douce dont la vente et la consommation sont permises depuis quatre ans dans ce pays, licencie 800 de ses employés. Il diminue également sa production de plus la moitié, et sa valeur boursière a chuté de 90%. Cela témoigne de la difficulté de ce secteur, d’abord vu comme un eldorado.