Incendies au Chili: les gardes forestiers préparent la forêt pour contenir l’avancée des flammes

Une semaine déjà que le Chili se bat contre les incendies qui ravagent le centre et le sud du pays. Un couvre-feu a été instauré jeudi 9 février dans la soirée dans les trois régions les plus affectées. Et le gouvernement a décrété que des engins mécaniques ainsi que de l’eau pourraient être réquisitionnés si nécessaire.

Avec notre envoyée spéciale à Santa Juana, Naïla Derroisné

Le pays peine à contrôler les incendies qui ont augmenté de 50% en une journée. À Santa Juana, dans la région Biobio, le feu a ravagé 70% du territoire et plusieurs foyers sont toujours actifs, les pompiers et les agents forestiers préparent les forêts pour contenir l’avancée des flammes. « On est en train de faire un pare-feu préventif pour éviter que l’incendie se propage vers d’autres secteurs. »

Sebastian, le visage noir de cendre, est agent forestier, il gère une équipe d’une vingtaine de personnes et des militaires mexicains venus prêter main forte. « Le problème, c'est qu’il y a beaucoup trop de végétation, si on s’avance dans cette ravine ça peut être dangereux. Et en plus, il y a des déchets inflammables qui nous tombent dessus à cause du feu en amont. »

Sans appui aérien, « on se bat à l’ancienne »

Un peu plus loin sur la route, d’autres agents préparent un deuxième pare-feu, armés de pelles et de tronçonneuses. « On ne va pas pouvoir arrêter complètement le feu, mais au moins, on va protéger les habitations, explique Helios Pujol, chef des opérations sur l’incendie de Santa Juana. Ici, c'est la montagne, c’est la cordillère de la côte. C’est très abrupt ! On ne peut pas travailler avec des engins mécaniques. »

Et la fumée des incendies aussi, extrêmement dense dans ce secteur, rend impossible l’utilisation d’avions et d’hélicoptères. « On se bat à l’ancienne, comme il y a 100 ans, sans appui aérien », déplore Helios Pujol.

Quant à l’avion bombardier d’eau, Ten Tanker, prêté par les Américains, il est cloué au sol pour la seconde fois en quelques jours en raison d’une panne mécanique.

Bilan provisoire des incendies Les flammes, qui ont fait au moins 24 morts et quelque 2 196 blessés depuis une semaine, ont dévasté plus de 343 000 hectares dans les régions de Nuble, Biobio, La Araucania, mais aussi Maule, soit une superficie équivalente à un tiers du territoire américain des caraïbes de Porto Rico. En une semaine, la vague d'incendies a détruit 1 205 habitations et laissé 5 570 personnes sans logement, selon un dernier bilan officiel. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées pour leur responsabilité présumée dans le déclenchement des incendies. (Avec AFP)

