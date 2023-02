Le président brésilien Lula en visite aux États-Unis chez Joe Biden

Luiz Inácio Lula da Silva à la Maison Blanche. Le président brésilien est reçu par Joe Biden ce vendredi 10 février 2023. Il sera avant tout question de solidarité face aux attaques contre la démocratie.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C'était le 9 janvier dernier. Après l'attaque des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro contre le Parlement à Brasília, Joe Biden appelait son homologue Lula pour l'assurer de sa solidarité et l'inviter à Washington.

Un mois plus tard, Lula arrive. C'est le message principal de cette visite : la solidarité entre démocraties qui ont connu le même type de menaces et d'événements.

Au-delà de ce symbole fort, et de ce message politique partagé, les deux hommes discuteront aussi de préoccupations environnementales. Lula a décidé de lutter contre la déforestation en Amazonie et contre l'orpaillage sauvage. Il cherche du soutien et espère en trouver auprès de Joe Biden.

Cela n'empêche pas quelques divergences sur des sujets non négligeables. Sur la guerre en Ukraine, le Brésil est partisan du dialogue et a refusé d'envoyer des munitions à Kiev. Les États-Unis s'inquiètent aussi de l'influence grandissante de la Chine, désormais premier partenaire du Brésil. Lula se rendra à Pékin le mois prochain.

Enfin, l'éléphant dans la pièce s'appelle Jair Bolsonaro. Concerné par l'enquête sur l'assaut de Brasília, l'ancien président d'extrême droite se trouve aux États-Unis. Il a même demandé un visa pour rester plus longtemps.

Il s'agit du premier voyage officiel de Lula hors d'Amérique latine depuis sa prise de fonctions, le 1er janvier dernier. Le président brésilien est déjà sur place, il est arrivé jeudi soir à Washington.

Après deux ans de relations glaciales entre l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro et la Maison Blanche, ce voyage constitue l'occasion pour le Brésil de se replacer sur la scène internationale.

Mais l'objectif est également de relancer la relation entre les deux pays. La lutte contre la radicalisation de l'extrême droite fait partie des sujets sur lesquels se rejoignent les deux dirigeants.

La question de la défense de la démocratie, et puis la question environnementale, je pense vraiment que ce sont les deux sujets de consensus qui vont être mis en avant dans cette visite de Lula à Washington. Après, il y a aussi un sujet qui est beaucoup plus tendu, qui est celui de la guerre en Ukraine, puisque le président Lula entend présenter à Biden son « club de la paix »...

