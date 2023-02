Nicaragua: la nationalité espagnole offerte aux 222 prisonniers politiques expulsés

Madrid a décidé, vendredi 10 février, d'offrir la nationalité espagnole aux plus de 200 prisonniers politiques libérés jeudi par le Nicaragua et expulsés vers les États-Unis. Auparavant, les autorités nicaraguayennes avaient annoncé avoir lancé des procédures pour déclarer les prisonniers expulsés apatrides.

« Le gouvernement offre la nationalité espagnole à ces 222 prisonniers libérés suite aux informations indiquant que la procédure pour les déclarer apatrides a été entamée » par les autorités du Nicaragua, a déclaré le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, à l'agence de presse Servimedia.

Le ministre socialiste a précisé que les autorités espagnoles allaient se mettre en contact avec ces prisonniers politiques, expulsés vers les États-Unis. Dissidents cubains, critiques des régimes vénézuélien ou nicaraguayen : de plus en plus d'opposants d'Amérique latine ont trouvé refuge ces dernières années à Madrid, devenue une « nouvelle Miami ». L'Espagne a offert la nationalité espagnole à plusieurs d'entre eux.

« Nous sommes des Nicaraguayens et nous continuerons à l'être »

À Washington vendredi, Guillaume Naudin et Justine Fontaine ont interviewé Dora Maria Tellez, libérée et expulsée du Nicaragua avec 221 autres prisonniers politiques la veille. Cette ancienne guerillera sandiniste, devenue grande figure de la lutte pour la démocratie, avait été emprisonnée et condamnée par son ancien camarade de lutte, Daniel Ortega.

« Personne ne peut nous enlever notre nationalité. Nous sommes des Nicaraguayens et nous continuerons à l'être. Ce que Daniel Ortega a fait, c'est retirer les droits citoyens de tous les Nicaraguayens : le droit d'élire et d'être élu, le droit de se porter candidat, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de mouvement, le droit à la liberté d'organisation, ce sont des droits qu’Ortega-Murillo ont confisqués à tout le Nicaragua », confie-t-elle.

Dora Maria Tellez poursuit : « Pourtant, aujourd'hui, nous sommes des Nicaraguayens enthousiastes et nous continuerons à l'être. Pour nous retirer notre nationalité, le régime nous a déporté de force, ce qui est interdit par la Constitution. On ne peut pas forcer un Nicaraguayen à quitter le pays. Je suis très reconnaissante au gouvernement américain d'avoir facilité notre libération. Et très reconnaissante au gouvernement espagnol pour cette décision. »

L'Union européenne a exprimé « sa satisfaction et son soulagement » après la libération de ces prisonniers, dont trois sont des ressortissants européens. « L'UE n'a cessé de réclamer, par tous les moyens disponibles, leur libération » et « ils n'auraient pas dû passer un seul jour en prison », a déclaré Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, dans un communiqué.

(et avec AFP)

