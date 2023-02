Festival Travelling: le Chili de Dominga Sotomayor, un pays et une cinéaste à découvrir

Réalisatrice et productrice, Dominga Sotomayor est l'une des invitées du festival Travelling de Rennes qui accueille cette année, dans sa section « focus sur une ville étrangère », Santiago du Chili. Le Chili, un pays de cinéma avec des réalisateurs/trices aux propositions variées, en documentaire ou en fiction, parfois très liées à l'actualité ou à l'histoire politique du pays, tantôt explorant l'autofiction et l'intimité. C'est le cas de Dominga Sotomayor.

de notre envoyée spéciale,

Elle est venue à Rennes avec plusieurs films qu'elle a réalisés et l'une de ses dernières productions qui sortira sur les écrans en France en mars, Chili 1976, le premier long métrage de Manuela Martelli. Un film qui nous replonge dans la terreur policière qui a suivi le coup d'État d'Augusto Pinochet en septembre 1973, il y a cinquante ans cette année donc. Dominga Sotomayor a également produit avec sa société Cinestación d'autres films que l'on a pu voir sur les écrans français comme Zahori, de l'Argentine Marí Alessandrini, encore un premier long-métrage, ou Meurs, monstre, meurs, un film d'horreur argentin d'Alejandro Fadel, sorti en 2019.

Ses propres films, eux, malgré les prix remportés et les festivals qui les ont accueillis, n'ont pas encore été distribués en France. Son premier long métrage, de Jueves a domingo, est pourtant issu de la Cinéfondation à Cannes et son dernier film, Tarde para morir joven a eu le prix de la meilleure réalisation au festival de Locarno en 2018 et à celui de Rotterdam l'année suivante. C'est que Domingo Sotomayor creuse un sillon très personnel qu'elle a expliqué lors des présentations de ses films à Travelling devant des salles combles, notamment de jeunes attentifs et curieux de classes de la ville, car le festival Travelling est aussi un passeur de cinéma.

La réalisatrice et productrice chilienne Dominga Sotomayor, invitée du festival Travelling de Rennes, lors d'une rencontre avec des étudiant(e)s : le festival se veut un passeur de cinéma. Il organise des masterclass, tables rondes, rencontres avec les enseignants et lycéens, et toute l'année des actions d'éducation à l'image. © isabelle Le Gonidec

Je fais du cinéma avec très peu de choses, s'excuse presque la réalisatrice, des petits riens de la vie quotidienne, inspirés souvent de ma propre histoire. La grande histoire, elle la laisse à d'autres réalisateurs ou supports. Elle répond à des envies de films personnels, alternant les formats et les genres.

Ainsi, dans Tarde para morir joven, elle met en scène une communauté un peu hippie qui vit dans des maisons en bois ouvertes sur la nature. On s'y éclaire à la bougie, l'eau arrive par des tuyaux bricolés. Ils ont choisi de vivre à l'écart de Santiago pour fuir l'oppression du régime -ce qu'ont fait ses propres parents lorsqu'elle était petite fille, raconte Dominga Sotomayor-. Dans ce film, elle est Clara, la petite fille qui a perdu son chien, mais aussi Sofia, l'adolescente qui ne rêve que de quitter le groupe pour voler de ses propres ailes et accessoirement avoir l'électricité à la maison. Un film d'initiation sur les questionnements adolescents, l'amour, l'amitié, la mort, qui réunit des comédiens connus comme Antonia Zegers ou Alejandro Goic, familiers des planches et du cinéma d'auteur chilien (qui seront tous deux également dans Chili 1976 de Manuela Martelli), des adultes qui semblent un peu perdus, et une flopée d'enfants et d'adolescents, dont Demian Hernández (Sofia) et Antar Machado dans le rôle de Lucas, son amoureux éconduit.

Les enfants au cœur du récit

Une micro-société qui veut croire à son rêve de nature au milieu de la forêt, mais où les rapports de classe affleurent. Le groupe n'échappe pas à la recréation des inégalités sociales dans lesquelles toute la société chilienne baigne : c'est ce chien que l'on achète à une famille modeste pensant que c'est l'animal de la famille qui a été égaré ; c'est cet ouvrier qui ne participe pas aux agapes de la communauté ; c'est son petit garçon qui danse en imitant Michael Jackson (un clin d'oeil au film Tony Manero de Pablo Larraín ?) quand les autres enfants se tortillent... comme des enfants !

À propos des enfants, le travail de direction « d'acteurs » de Dominga Sotomayor -car ces enfants sont des acteurs naturels- est stupéfiant. Les interactions, les jeux... sont bluffants de fraîcheur et de naturel. Les enfants n'ont pas de préjugés, ils savent jouer au sens premier du terme avec les émotions, nous explique la cinéaste. Une remarque fait écho au travail d'une autre réalisatrice, Carla Simon. Dans ses deux longs métrages (Nos soleils et Estiu 93), la Catalane met aussi en scène des enfants et adolescents et c'est leur point de vue que le spectateur épouse. Une complicité cinématographique réunit ces deux jeunes cinéastes -toutes deux passées par l'école de cinéma de Barcelone- puisque dans les films présentés à Travelling, on pouvait découvrir Correspondencia, une correspondance vidéo dans laquelle elles échangent en images et avec leurs voix souvenirs et questionnements. Des lettres filmées qui font aussi écho à Correspondance, entre un autre Catalan, José Luis Guerín et l'écrivain et réalisateur Jonas Mekas. Le court-métrage s'achève sur des images de fumées, de manifestations sur lesquelles Dominga Sotomayor raconte, entre désarroi et colère, l'explosion sociale d'octobre 2019 et sa répression. « Cette nuit, je n'ai pas pu dormir... Nous sommes toujours en dictature... ». C'est le temps où le politique devient intime, explique-t-elle.

La forêt de Tarde para morir joven, le désert de De jueves a domigo, la plage de Mar ou encore La isla, l'île en Patagonie : Dominga Sotomayor joue avec les espaces naturels, car c'est là qu'elle se sent le plus à l'aise, explique-t-elle encore, c'est hors de la ville « que l'on se connecte le mieux aux émotions ». La nature est un protagoniste à part entière de ses films et pas forcément amical comme cet incendie cathartique dans Tarde para morir joven -un incendie qu'elle a vraiment vécu enfant-, la route interminable du désert dans De jueves a domingo, ou encore l'océan Atlantique et ses rouleaux dans Mar. Une nature magnifiquement filmée par des chefs opérateurs talentueux comme le Péruvien Inti Briones, ou l'Argentine Barbara Alvarez, avec des jeux sur les lumières naturelles, très blanches, saturées de soleil dans Mar ou De jueves a Domingo, comme pour fondre les tensions qui couvent.

Avant l'écriture, il y a l'image

Autre protagoniste, plus étonnant, les voitures. Quatre de ses films présentés à Travelling s'ouvrent sur des départs en voiture... Ses personnages sont des gens qui partent ou sont partis : partis en vacances - dans une sorte de road-movie à l'envers, suggère Dominga Sotomayor, puisque ce qui importe ce n'est pas où ils vont, mais ce qu'ils laissent derrière eux, ou bien des personnages qui ont fui la ville. La voiture est instrument de transfert, refuge pour les enfants, outil d'émancipation pour les adolescents qui rêvent de conduire, engin de mort dans La isla ou d'arnaque dans Mar... c'est un lieu de vie, un concentré des tensions d'où l'on découvre les paysages ou bien la famille, selon le positionnement de la caméra.

« J'écris avec des plans précis dans la tête », explique la réalisatrice : les enfants sur le toit de la voiture, le chien qui court derrière la voiture, les véhicules avec les passagers à l'intérieur, etc : « avant le scénario, j'ai des images dans la tête, au point d'avoir parfois le film dessiné dans la tête avant le tournage... ».

« Regarder, trouver quelque chose de la réalité et le capturer », voilà comment Dominga Sotomayor fabrique ses films : c'est un peu comme un tableau impressionniste, ajoute-t-elle. On construit une situation, un espace ; des personnages par petites touches, en partant de choses que l'on connaît. Cela rend les personnages, les situations plus complexes, plus émouvantes et donc plus universelles : chacun peut compléter le film avec sa propre histoire. On aimerait qu'un public plus large puisse découvrir ses films et vivre les mêmes émotions que les privilégiés du festival Travelling.

► Le site du festival Travelling de Rennes

