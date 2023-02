Reportage

Séisme en Turquie et Syrie: aux États-Unis, l'aide s'amplifie et s'organise

À Adiyaman, les familles enterrent leurs proches, victimes du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie il y a une semaine. AP - Emrah Gurel

Les États-Unis ont promis 85 millions de dollars d’aide humanitaire à la Turquie et la Syrie après le séisme qui a fait plus de 28 000 victimes et plus de 75 000 blessés, ainsi que cinq millions de sans-abris. Des milliers de cartons remplis de dons arrivent à l’ambassade à Washington et la diaspora disséminée partout aux États-Unis participe à cette aide.