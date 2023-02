À la Une: le sort de monseigneur Rolando Alvarez au Nicaragua

Revue de presse des Amériques

L’évêque Rolando Alvarez critique à l’égard du président nicaraguayen Daniel Ortega et refusé de quitter son pays a été condamné a été condamné à 26 ans et quatre mois de prison. (Image d'illustration prise le 22 mai 2022 à la sortie d'une église catholique de Managua).

L’évêque Rolando Alvarez avait refusé de partir la semaine dernière du Nicaragua en même temps que 222 autres prisonniers politiques. Depuis, le régime l’a condamné à 26 ans et quatre mois de prison, et déchu de sa nationalité nicaraguayenne. Le pape, note La Prensa, « s’est prononcé ce dimanche en sa faveur », demandant aux dirigeants du pays qu’ils « ouvrent leurs cœurs à la vérité et à la justice ». Condamnation de la sentence également, souligne le journal, « par le Conseil épiscopal latino-américain et les conférences épiscopales d’Espagne, du Chili, d’Argentine et du Costa Rica ».

Tandis qu’aux États-Unis, raconte Confidencial, lors d’une « messe pleine d’émotion célébrée samedi dans le Maryland, des prêtres exilés par le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo ont demandé de continuer à prier » pour l’évêque et le Nicaragua. La Prensa a interrogé José Antonio Canales, évêque au Honduras, qui fut, précise le journal, avocat avant de devenir prêtre. Il affirme que le monseigneur Rolando Alvarez avait déjà reçu d’autres offres du pouvoir de quitter le pays, qu’il avait toutes refusées. Il parle d’une « fabrique de délits » mise en place par le pouvoir pour expliquer la peine de prison.

Cette peine de 26 ans et quatre mois ne fait, selon Confidencial, que refléter « l’impuissance » du président Ortega. Dans un éditorial, le journal affirme que « le jour où ils ont mis en prison monseigneur Rolando Alvarez, ils ont apporté une pierre supplémentaire à la construction d’une nouvelle icône de la lutte contre la dictature, à l’opposé de l’attitude pusillanime de la conférence épiscopale » du Nicaragua. En fait, estime l’éditorialiste, « rien de ce que recherchait le président Ortega en exilant les prisonniers ne s’est produit » : « s’il voulait se débarrasser de la pression internationale, aujourd’hui elle est multipliée par 222 ; s’il voulait les rendre apatrides, la décision du gouvernement espagnol leur donne un nouveau refuge ; s’il voulait donner une image de puissance devant les siens, il reste avec celle d’une entreprise familiale qui ne fait qu’improviser ».

Quatre objets abattus en neuf jours

Aux États-Unis, on n’en finit pas d’abattre des objets dans le ciel : quatre en neuf jours, rappelle le Washington Post – le premier, c'était le ballon chinois. Vendredi un nouvel objet était repéré et abattu au-dessus de l’Alaska, même chose samedi au-dessus du Yukon au Canada, enfin dimanche un dernier objet était repéré au-dessus du lac Huron toujours au Canada : « Des avions de chasse américains et canadiens ont été envoyés sur place, et l’objet a été abattu par un avion américain, en territoire américain », dans le Montana, raconte le Globe and Mail, un « acte "soutenu sans équivoque" par le Canada, a écrit sur Twitter sa ministre de la Défense ». Selon les Américains, l’objet est manifestement tombé dans les eaux canadiennes, il s’agit aujourd’hui de le récupérer pour l’étudier.

Pourquoi ces objets ont-ils été abattus beaucoup plus vite que le ballon chinois ? Le dernier ballon, explique le New York Times, ne volait qu’à 20 000 pieds, et présentait un danger potentiel pour l’aviation civile. Et s’il y avait possibilité que les débris du ballon chinois touchent des gens au sol, les autres objets ont été abattus au-dessus de l’eau ou de zones très peu peuplées. Autre question : pourquoi soudainement autant d’objets dans le ciel ? Depuis dix jours, explique USA Today, les militaires ont recalibré leurs radars pour qu’ils prennent en compte des objets plus petits. Et puis, note le New York Times, si les Américains détectent davantage d’incursions, c’est que depuis le ballon chinois, ils les cherchent.

En Haïti, les atrocités des gangs dans le quartier de Brooklyn

L’ONU a enquêté sur les atrocités commises par les gangs dans la zone de Brooklyn, quartier de Cité Soleil à Port-au-Prince, en Haïti. Des informations « qui donnent froid dans le dos », écrit Le Nouvelliste : « entre le 8 juillet et le 31 décembre 2022, dans ce seul quartier qui a été particulièrement ciblé, au moins 552 personnes ont été tuées, blessées ou ont disparu », peut-on lire dans ce rapport. : « à cela s’ajoute les viols collectifs de dizaines de femmes et de jeunes filles, et le déplacement de plusieurs centaines de personnes dont certaines ont vu leurs habitations détruites ou pillées ».

Le rapport parle de « l’emploi de snipers », de la circulation des habitants volontairement restreinte, de l’accès aux biens de première nécessité bloquée, tout cela favorisant la propagation de maladies infectieuses. L’ONU remarque que la police nationale haïtienne n’est intervenue que de manière limitée, et qu’il y a « nécessité de renforcer immédiatement les capacités de la PNH avec un soutien international coordonné ».

