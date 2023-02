Attaque du groupe État islamique à New York en 2017: le terroriste risque la peine de mort

St. Charles Country Dept. of Corrections/AFP/Archivos

Sayfullo Saipov, coupable de la mort de huit personnes le 31 octobre 2017 à New York.

Le 31 octobre 2017, Sayfullo Saipov avait foncé sur des passants sur une piste cyclable de la ville, faisant huit morts sur son passage. Il a déjà été reconnu coupable, le 26 janvier, de meurtres aggravés et de « soutien à un groupe terroriste ». Joe Biden avait promis d’abolir la peine capitale.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Sayfullo Saipov avait juré allégeance au groupe État islamique et n’a jamais exprimé de remords après le meurtre de cinq Argentins, deux Américains et une Belge. Ce lundi lors d’un second procès fédéral, les jurés doivent se prononcer sur sa peine : la prison à vie ou la peine de mort.

Après les faits, le président de l’époque, Donald Trump, et le ministère de la Justice avait réclamé la peine de mort.

Aujourd’hui l’administration a changé. Pourtant, le ministre de la Justice Merrick Garland ne s’est pas opposé à la demande de la peine de mort contre Saipov.

Étonnant quand on sait que Joe Biden avait défendu lors de sa campagne présidentielle, l’abolition de la peine capitale au niveau fédéral.

Selon certains observateurs, c’est lié à la qualification terroriste de l'affaire.Le ministère de la Justice actuel n'a en effet pas bloqué une ancienne requête de l’administration Trump devant la Cour suprême visant à rétablir la peine de mort contre un terroriste, Djokhar Tsarnaev, l’un des auteurs de l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013 qui avait été condamné à la prison à vie. La Cour Suprême a changé sa peine en condamnation à mort en mars dernier.

Pour autant, Djokhar Tsarnaev comme Sayfullo Saipov s’ils étaient condamnés à mort, ne pourront pas être exécutés en vertu d’un moratoire sur les exécutions fédérales remis en place en 2021 par l’administration Biden.

