Colombie: la gauche et la droite s'affrontent dans la rue par manifestations interposées

En Colombie, la droite sera mercredi dans la rue pour protester contre les réformes engagées par Gustavo Petro, le premier président de gauche du pays au pouvoir depuis six mois. Pour sa part, Gustavo Petro a appelé ses électeurs à se mobiliser ce mardi, pour soutenir son projet de réforme du système de santé.

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Ève Detoeuf

Gustavo Petro a promis le changement et il entend tenir parole. Sa réforme fiscale - qui taxe les plus riches - a été votée fin 2022. Et les dialogues de paix engagés avec les groupes armés avancent tant bien que mal.

La droite peine à contrer Petro

Faute de leader et de programme, la droite peine à contrer les initiatives du président qu’elle déteste. La réforme de la santé qui a été présentée lundi est donc l’occasion d’un premier bras de fer. Chaque camp va se compter dans la rue, à Bogota et dans toutes les grandes villes du pays.

Sur Twitter où il est très actif, Gustavo Petro a appelé ses compatriotes à se mobiliser « pour le changement en faveur du peuple ».

La carte de la polarisation

Pour la droite et certains analystes, le président continue d’agir comme s’il était dans l’opposition. Il joue la carte de la polarisation. Le gouvernement est en perte de vitesse dans les sondages : 55% des Colombiens jugent que le pays est sur une mauvaise voie. Un chiffre très habituel dans ce pays. Mais Gustavo Petro sait que l’état de grâce à une fin.

