À la Une: arrestation aux États-Unis de quatre suspects dans l’assassinat du président haïtien

Quatre hommes, accusés d’avoir planifié et financé l’assassinat en juillet 2021 du président haïtien Jovenel Moïse, ont été arrêtés mardi matin en Floride, où ils résident. Arcangel Pretel Ortiz, un Colombien de 50 ans, Antonio Intriago, un Vénézuélien de 59 ans, et Walter Veintemilla, un Américain d’origine équatorienne de 54 ans, étaient tous patrons de sociétés de sécurité privée établies dans le sud de la Floride. Le quatrième, Frederick Bergmann, un Américain de 64 ans, est soupçonné de leur avoir apporté un soutien matériel.

Frantz Duval, rédacteur en chef journal Le Nouvelliste fait remarquer que sur les quatre hommes arrêtés mardi par les autorités américaines, trois, à savoir le Colombien, le Vénézuélien et l’Américain d’origine équatorienne « étaient déjà listés dans le premier rapport établi par le Bureau des affaires criminelles de la Direction centrale de la police judiciaire haïtienne », un rapport publié « le 2 août 2022, moins d’un mois après l’assassinat du président Moïse. Seul le quatrième prévenu, l’Américain Frederick Bergman est un nouveau venu dans ce dossier », constate Frantz Duval dans son éditorial du jour. D’ailleurs, Le Nouvelliste s’interroge : des onze personnes en prison aux États-Unis, toutes ont presque été identifiées par la police haïtienne « qui a fait son travail ». Ses « pistes (étaient) assez solides pour que la justice américaine les suive et déclenche des mises en accusation ».

Le Miami Herald souligne qu’alors que « plus de 40 individus ont été arrêtés en Haïti en relation avec l’assassinat de Jovenel Moïse, personne n’a encore été formellement inculpé jusqu’à présent. L’enquête haïtienne en est à son cinquième juge d’instruction ce qui a bloqué son avancement ».

La situation en Haïti sera au cœur du sommet de la Caricom qui s’ouvre ce mercredi à Nassau aux Bahamas

Y participeront « le Premier ministre Trudeau et le conseiller spécial du président des États-Unis pour les Amériques, l’ancien sénateur Chris Dodd », rapporte encore Le Nouvelliste. « Le Premier ministre non élu d’Haïti, Ariel Henry, devrait également se rendre sur place », fait savoir le site canadien L’Actualité. En amont, « le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré que son pays n’excluait pas d’envoyer des troupes pour aider Haïti à combattre la violence des gangs qui ravage le pays », rapporte le Jamaica Gleaner. Le journal rappelle que « récemment le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, avait déjà fait savoir que son pays serait prêt à participer à une équipe de sécurité multinationale visant à stabiliser le Haïti ».

Les pays des Caraïbes sont d’ailleurs remontés contre les États-Unis. Et ils « vont plaider pour que les États-Unis prennent leurs responsabilités face au trafic d’armes illégales qui circulent dans la région » et qui sont utilisées dans les activités criminelles. C’est un fait que les pays des Caraïbes ne produisent ni armes, ni munitions, explique le site de Radio Canada. « Or, 90% des armes saisies par exemple sur des scènes de crime aux Bahamas sont de fabrication américaine. Les États-Unis jouent donc un rôle indéniable dans la violence armée qui sévit dans les Caraïbes et particulièrement en Haïti ».

Manifestations en Colombie pour et contre la réforme du système de santé

El Espectador estime que le projet de réforme répond aux principaux problèmes du système de santé actuel : « la réforme veut améliorer la dignité des personnels de santé, la question du financement des cliniques et hôpitaux. Mais le plus remarquable, c’est l’initiative qui vise à améliorer de façon radicale l’accès aux soins en zone rurale ». Le problème, souligne l’éditorialiste, c’est que Gustavo Petro ne fait plus d’effort pour rassembler les Colombiens, or la moitié d’entre eux ne l’ont pas élu.

El Colombiano, justement, souligne que le président a décidé d’imposer sa réforme contre vents et marées : « Il fait fi des sondages qui démontrent enquête après enquête, la satisfaction des Colombiens avec le système actuel. Il fait fi aussi des comparaisons internationales qui classent le système de santé colombien parmi les meilleurs au monde ».

Le problème c’est que l’accès aux soins de qualité est très inégalitaire en Colombie. Le journal El Tiempo estime qu’en ce sens Gustavo Petro se montre « cohérent » : « La discussion qu’il soulève va bien au-delà du système de santé du pays. Elle porte en fait sur les limites morales du marché et sur l’obligation de l’État de fournir certains services qui ne devraient pas être soumis aux lois de l’offre et de la demande ».

