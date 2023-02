États-Unis: l'auteur de la tuerie raciste de Buffalo condamné à la prison à vie

Un jeune suprémaciste blanc a été condamné à la prison à vie ce mercredi 15 janvier par un tribunal de l'État de New York. Il avait tué dix personnes noires dans un supermarché de la ville de Buffalo en mai.

Publicité Lire la suite

Neuf mois après le carnage qui a profondément choqué le pays, Payton Gendron a comparu ce mercredi pour la première fois devant la justice américaine et les proches des victimes, qui ont laissé éclater leur détresse, mais ont refusé de céder à la haine. « On sait tous les mobiles de votre crime raciste, mais on est là pour vous dire que vous avez échoué », lui a lancé Simone Crawley, dont la grand-mère Ruth Whitfield est morte alors qu'elle faisait ses courses.

Le jeune homme de 19 ans avait plaidé coupable en novembre de meurtres racistes et acte de terrorisme. Le 14 mai 2022, après des mois de préparatifs, il s'était rendu dans un supermarché de Buffalo en tenue de combat, armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15 et d'une caméra diffusant ses actes en direct sur internet. Il avait progressé méthodiquement sur le parking puis dans le magasin, tirant sur les clients et les employés. Et avait fait dix morts, âgés de 32 à 86 ans, et trois blessés.

« J'ai tiré et tué des gens juste parce qu'ils étaient noirs »

Dans une courte intervention, Payton Gendron a assuré être « désolé pour la douleur » qu'il a causée. « Je ne peux pas dire à quel point je regrette toutes les décisions qui m'ont conduit à faire une chose terrible le 14 mai, quand j'ai tiré et tué des gens juste parce qu'ils étaient noirs ». « Je croyais à des choses lues en ligne et j'ai agi par haine raciste », « je ne veux pas être une source d'inspiration pour qui que ce soit », a-t-il ajouté.

► À lire aussi : À la Une: les États-Unis encore sous le choc après la fusillade de Buffalo

« Il n'y a pas de place pour vous ni pour votre idéologie imbécile, haineuse et malfaisante dans une société civilisée », a lancé la juge Susan Eagan lors de l'audience, après avoir longuement dénoncé le passé raciste des États-Unis. « Il ne peut pas y avoir de pitié pour vous, pas de compréhension, pas de seconde chance », a-t-elle ajouté avant de prononcer la peine, incompressible : « Vous ne verrez plus jamais la lumière du jour comme un homme libre ».

Plusieurs mois avant le massacre, Payton Gendron avait écrit dans ses messages et un manifeste raciste, suprémaciste et complotiste, qu'il voulait tuer des personnes noires et qu'il visait un quartier pauvre et isolé de Buffalo, en raison de sa forte proportion d'Afro-Américains. Il avait aussi effectué un voyage de reconnaissance avant la tuerie à Buffalo, à 300 km au nord de son domicile.

Débat récurrent sur les armes à feu

Le carnage avait suscité la stupeur aux États-Unis, doublé dix jours plus tard par un autre massacre au fusil semi-automatique perpétré par un jeune homme de 18 ans, qui avait tué 19 enfants et deux enseignantes dans une école d'Uvalde, au Texas.

The first month of U.S. gun violence in 2023, as of #February1st:



•1,606 gun deaths

•2,756 gun injuries

•52 mass shootings

•66 children shot

•436 teenagers shot

•95 incidents of defensive gun use

•131 unintentional shootings

~2,112 suicides [CDC estimate] — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) February 1, 2023

Ces tueries, dont la liste a continué de s'allonger depuis, ont relancé le débat récurrent sur un manque de régulation des armes à feu aux États-Unis. Le site Gun Violence Archive a déjà recensé, depuis le 1er janvier, six drames par armes à feu ayant fait au moins quatre morts, et 71 fusillades ayant fait au moins quatre blessés.

Les États-Unis autorisant les doubles poursuites, Payton Gendron est également inculpé de « crimes racistes » par la justice fédérale, qui n'a pas exclu à ce stade de requérir la peine de mort.

► À lire aussi : États-Unis: un nouveau code pour identifier les ventes dans les magasins d'armes à feu

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne