Cinéma: «Domingo et la brume» d'Ariel Escalante Meza, la brume du deuil et de la révolte

Présenté à Cannes en 2022 dans la section Un certain regard, Domingo et la brume sort ce mercredi 15 février en salles en France. C’est le deuxième long-métrage d'Ariel Escalante Meza. Le réalisateur costaricain mêle le fantastique et le réel pour nous raconter l'histoire de Domingo, qui s'accroche à ses terres et à sa maison dont on veut l'exproprier, pour pouvoir vivre le deuil de son épouse.

Le grand ciré jaune de Domingo est souvent la seule tache de couleur dans ce paysage d'aquarium, noyé dans la bruine ou la brume... Il ouvre le film, vieil homme qui marche sur une petite route de campagne, de lourdes bottes aux pieds. La caméra le suit de dos. Nous sommes au Costa Rica, parfois appelé la petite Suisse de l'Amérique centrale. Petit pays qui a la réputation d'être paisible par rapport à ses voisins d'Amérique centrale -réputation douteuse on le verra-, aux vertes collines boisées où paissent des vaches jersiaises. De vaches, il n'en reste qu'une à Domingo et il la bichonne. Le reste du troupeau et la fortune familiale ont été bus par le beau-père.

Une brume familière

De même, de l'hacienda il ne reste que des ruines suintantes d'humidité au milieu desquelles erre le vieil homme. Des ruines couvertes de mousse et dans lesquelles flotte une brume étrange qui le suit, s'immisce dans les interstices des planches du rancho de bois dans lequel il vit. Une brume qui l'enveloppe quand il dort, qui cavale dans les chemins creux, et à laquelle Domingo s'adresse avec tendresse. Cette brume, c'est sa femme décédée quelques années plus tôt qui vient lui rendre visite, comprend-on. Il faut ici rendre hommage à la qualité des images et à l'atmosphère qu'elles dégagent. On les doit à Nicolas Wong Diaz, directeur de la photographie, qui a travaillé notamment sur Comprame un revolver, La Llorona et aussi Tengo sueños électricos, primé à Horizontes latinos à San Sebastian et qui sort bientôt en salles en France.

La bande son, très travaillée, souligne cette dimension fantastique : chants des grillons, crissement des cigales, souffles et halètements... Et parfois, surtout la nuit, le ronflement de motos, un bruit d'une modernité agressive. Et c'est l'autre dimension du récit : ces motos, ce sont celles des hommes de main des constructeurs d'une route qui passe dans le hameau où vit Domingo. Le chantier est bien avancé et le silence de ce paysage bucolique est troublé par les explosions qui déchirent les flancs de la montagne. Les hommes de main, ces bandits, sont armés de mitraillettes Uzi, racontent Domingo et ses deux voisins, qui se retrouvent la nuit en secret. Ils sont les trois empêcheurs de faire du profit, ceux qui se refusent encore, malgré les menaces de mort, à céder leurs maisons et leurs terres. Auprès du feu, ils se réconfortent mutuellement à coup d'alcool maison et conspirent pour chasser l'envahisseur.

Une tresse à deux brins, fantastique et réalisme mêlés

Le film est construit de ces deux brins qu'il entremêle : une veine fantastique incarnée par la brume, ces paysages un peu noyés, filmés en plans larges qui sont de véritables tableaux - où les touffes d'arums apportent une discrète note de couleur -, et les soliloques de Domingo ; et par ailleurs une veine inspirée de la réalité sociale du pays avec les menaces qui pèsent sur les habitants de ce petit hameau, les véhiculent qui rodent la nuit, la balle que l'on reçoit glissée dans une enveloppe. Le spectateur glisse d'un univers à l'autre - Ariel Escalante Meza est aussi monteur - à l'image de Domingo qui se refuse à quitter sa maison de bois, non pas tant par attachement à sa terre, par révolte contre un système d'exploitation économique, mais parce que sa femme ne saura plus où il est. « Si je quitte le rancho, tu ne vas pas me retrouver, dit-il à la brume, et si je meurs, tu viendras me chercher ? ».

«Domingo et la brume» d'Ariel Escalante Meza : la modeste maison de bois de Domingo est convoitée par des entrepreneurs de travaux publics qui n'hésitent pas à utiliser la manière forte pour déloger les habitants. Domingo les attend, armé de son vieux fusil. © Epicentre Films

La brume est une métaphore du deuil, de la perte, explique le réalisateur. La perte d'un être cher que l'on n'a pas su aimer, la perte d'un monde, d'un environnement social, d'amis obligés de partir. Une brume envahissante parfois, au risque de perdre un peu le spectateur, mais un film émouvant par la qualité de sa réalisation, et de son interprétation qui mêle acteurs professionnels et non professionnels. Ariel Escalante Meza, un réalisateur à suivre, représentatif d'une nouvelle génération de cinéastes qui nous font découvrir un pays, le Costa Rica, encore peu présent sur la carte du cinéma du monde.

