Colombie: les partisans de Petro dans la rue pour défendre sa réforme du système de santé

Le président colombien Gustavo Petro et sa femme saluent la foule de ses supporters rassemblée devant le palais présidentiel à Bogota le 14 février 2022.

En Colombie, le président de gauche Gustavo Petro avait appelé ses partisans à manifester ce mardi leur soutien aux réformes engagées par son gouvernement. La veille, il avait présenté les grandes lignes de son projet de réforme du système de santé. La droite qui s’y oppose avec véhémence sera dans la rue mercredi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Ève Detoeuf

À Bogota, ils étaient plusieurs milliers sur la place Bolivar. Romarei, professeur dans l’éducation nationale explique les raisons de sa présence. « Ici La santé en Colombie n’est pas un droit, c’est un business aux mains d’entreprises privées. C’est essentiellement pour cela que nous sommes là pour défendre une réforme qui rend à l’État le contrôle de la santé et qui garantit que tous les Colombiens y aient accès », affirme-t-elle.

« Nous avons élu le meilleur »

Fernando Paez, 67 ans, lui, entend défendre toutes les réformes du nouveau gouvernement. « On veut nous faire croire que Petro met en danger la démocratie et l’économie du pays, mais nous, nous savons bien que nous avons élu le meilleur pour défendre les intérêts des plus démunis ».

Mais pourquoi Romarei, Fernando et tous ces électeurs de Gustavo Petro sont-ils dans la rue ? De quoi ont-ils peur ? « Depuis le jour même où Petro a pris ses fonctions, nous avons eu peur que la droite ne tente de le renverser. Il y a eu un changement de gouvernement, mais le pouvoir reste entre les mains des classes dirigeantes. Regardez, les médias qui sont entre les mains de ces classes dirigeantes et qui désinforment les gens », lance Romarei.

Les partisans de Petro affichent une unité sans faille à la veille de la mobilisation de l'opposition les inquiète.

►À lire aussi : Colombie: la gauche et la droite s'affrontent dans la rue par manifestations interposées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne