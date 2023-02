Le Québec accuse l'État de New York de lui envoyer des migrants par le Chemin Roxham

Confronté à un grand nombre de demandeurs d’asile qui arrivent sur son territoire, le Québec tente de colmater les brèches de la frontière avec les États-Unis. Leur venue serait facilitée en partie par les autorités de la ville de New-York qui leur achètent des billes d’autocar pour monter vers le Canada. Une situation que le Premier ministre François Legault dénonce.

Avec notre correspondante à Montréal, Pascale Guéricolas

Depuis plusieurs mois, le Québec reçoit la moitié des demandeurs d’asile qui arrivent des États-Unis, alors que cette province abrite moins d’un quart de la population canadienne. Un grand nombre de ces réfugiés potentiels empruntent le Chemin Roxham, en théorie fermé. En effet, une entente canado-américaine les empêche de se présenter aux postes de douane officiels.

Le Premier ministre du Québec François Legault réclame des États-Unis une interdiction de passage à ce point de passage non-officiel, car les services d’accueil québécois croulent sous la demande. « On parle des logements, de la santé, de l’éducation. On a dépassé notre capacité d’accueil, entre autres à Montréal. Il faut que le plus rapidement possible les nouveaux arrivants de Roxham soient transférés dans d’autres provinces », a-t-il déclaré.

Depuis quelques jours, les demandeurs d’asile qui empruntent ce passage sont emmenés en Ontario, plutôt qu’à Montréal.

Le gouvernement québécois réclame une révision de l’entente entre le Canada et les États-Unis. Il s’agit d’empêcher les demandeurs d’asile d’arriver au Canada s’ils se trouvent en territoire américain. Les avocats en droit de l’immigration souhaitent, au contraire, que les réfugiés puissent demander asile au Canada dans tous les postes frontières officiels.

