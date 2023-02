À la Une: manifestations en Colombie contre la réforme du système de santé

Revue de presse des Amériques

En Colombie, c’était au tour des opposants à la réforme du système de santé de battre le pavé hier. Et force est de constater que ces manifestations contre la réforme ont été plus massives que celles en sa faveur, un jour plus tôt.

Les journaux colombiens sont unanimes ce jeudi 16 février : « Des milliers de personnes sont descendues dans la rue de 31 villes colombiennes pour rejeter la réforme voulue par le président Gustavo Petro, faisant pâlir la mobilisation pro-gouvernementale », résume El Colombiano. « Mardi, lors des manifestations pour la réforme de la santé, le chef de l’État avait appelé le Congrès à écouter la volonté du peuple dans la rue », poursuit le quotidien. « Un appel qui lui est revenu comme un boomerang, puisque le lendemain, les mêmes rues ont été envahies par les opposants et de façon beaucoup plus massive ».

Nouveau projet de loi pour aboutir au démantèlement des cartels de drogue

Alors que la réforme de santé n’est pas encore votée, un autre projet de loi suscite déjà une nouvelle polémique. Gustavo Petro est visiblement sur les tous les fronts en même temps. L’autre projet de loi concerne les nouvelles dispositions judiciaires pour venir à bout des cartels de drogue et du crime organisé et pour aboutir, au final, à la « paix totale » en Colombie, le « leitmotiv » du président de gauche.

Selon El Espectador, les membres des organisations criminelles et les trafiquants de drogues disposeraient de deux ans pour se soumettre à la nouvelle législation si celle-ci était adoptée. Devant des tribunaux civils, ils devraient reconnaître leur responsabilité dans les crimes, dévoiler la localisation de personnes disparues et révéler les biens accumulés grâce aux activités illicites. Ces coupables seraient ensuite condamnés à des peines de 6 à 8 ans de prison suivies de quatre années d’un programme de réinsertion. Ils pourraient garder 6 % de leurs biens, le reste de leur fortune devant servir à indemniser leurs victimes.

Les criminels qui font partie d’une organisation hiérarchisée et non politisée seraient éligibles à participer à ce dispositif judiciaire. Les membres de la guérilla de l’ELN par exemple seraient exclus du programme. Tout comme tous ceux qui ont commis des crimes graves.

Venezuela : l’opposition a fixé une date pour élire son candidat à la présidentielle de 2024

Les primaires auront lieu le 22 octobre prochain, rapporte Efecto Cocuyo. « Les candidats peuvent se faire connaître jusqu’au 23 juin. Ils seront ensuite en campagne du 22 août jusqu’au 20 octobre ». Le site d’information fait également savoir que l’opposition vénézuélienne demandera à des observateurs internationaux d’assister au processus des primaires afin de garantir un scrutin transparent. L’éditorialiste d’El Nacional estime que l’organisation de ces primaires, « qui seront ouvertes à chaque Vénézuélien en âge de voter, représentent un vrai défi ». L’opposition va devoir remobiliser une population largement désabusée par des années de grave crise politique, sociale et économique et par l’incapacité des adversaires du régime socialiste d’améliorer le quotidien ».

Haïti : la Grand’Anse sous l’emprise des gangs, en partie venus de Port-au-Prince

Le département de la Grand'Anse est situé dans la péninsule sud d’Haïti. Il est connu, comme le formule Ayibopost, pour « sa verdure et une vie relativement paisible ». Pourtant, la Grand’Anse a entamé, elle aussi, « une descente accélérée dans l’insécurité ». Selon le site de journalisme d’investigation, les gangs venus de Port-au-Prince joignent des criminels locaux. Terrorisés, les habitants rapportent des cas de kidnapping, de braquages, de vols et même d’assassinat.

Ayibopost souligne que « la justice est quasi inexistante dans le département » : « la mairie de Jérémie (chef-lieu de la Grand’Anse) est dysfonctionnelle. Beaumont et Bonbon, deux communes qui comptent ensemble environ 35 000 personnes, n’ont aucun commissariat fonctionnel depuis quatre ans. Le département dans son ensemble abrite plus d’un demi-million d’habitants. Moins de 200 policiers assurent leur sécurité ».

Et Ayibopost poursuit : « Le carburant est indisponible dans les stations à essence et les produits pétroliers continuent de se vendre à travers les rues à des prix exorbitants. Il n’y a pas d’électricité dans le département depuis tantôt trois ans. Les activités nocturnes sont paralysées. De ce fait, les citoyens, livrés à eux-mêmes, rentrent de très tôt chez eux ».

