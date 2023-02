Colombie: le plan du président Petro pour démanteler les cartels

Le président colombien Gustavo Petro, avec la première dame Verónica Alcocer et leur fille Antonella, au balcon du palais présidentiel Nariño à Bogotá, le 14 février 2023. AP - Fernando Vergara

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le nouveau président colombien de gauche, Gustavo Petro, veut aboutir à une paix totale dans ce pays marqué par des décennies de conflit armé et où, encore aujourd'hui, des guérillas, des cartels de drogues, des groupes paramilitaires et autres organisations criminels se livrent une lutte sanglante de contrôle du territoire national. Dans ce contexte violent, le chef de l'État propose une nouvelle législation. Elle fixe le cadre juridique pour démanteler les cartels de drogues et le crime organisé.