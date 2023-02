À la Une: en Haïti, un hôpital en zone rurale en proie aux gangs

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« L’hôpital Albert Schweitzer à Deschapelles, qui dessert plus de 700 000 personnes de la vallée de l’Artibonite et du Plateau central, a suspendu ses activités et mis en place un plan d’urgence. Désormais l’établissement n’accepte plus que les cas d’urgence vitale », rapporte le Miami Herald. « Au cours des 67 dernières années, notre hôpital a surmonté de nombreux défis », raconte son directeur, Jean Marc de Matteis au journal de Floride. « Nous n’avons jamais, jamais eu à fermer nos portes. Mais aujourd’hui, nous sommes confrontés à un défi vraiment sans précédent. Et sans une force de sécurité, nous pourrions en effet devoir fermer nos portes définitivement ».

Le Canada va envoyer des navires de guerre

Dans ce contexte, les chefs d’État et de gouvernement des pays de la Caricom sont réunis aux Bahamas. Et c’est là que l’invité d’honneur de ce sommet, le Premier ministre canadien, a annoncé ce jeudi de nouvelles mesures pour soutenir la police haïtienne face aux gangs armés.

« Aujourd’hui, j’annonce que le Canada déploiera également des navires de la Marine royale du Canada pour effectuer de la surveillance, recueillir des renseignements et maintenir une présence maritime au large des côtes haïtiennes au cours des prochaines semaines », a déclaré Justin Trudeau. « Le Canada a également mis en œuvre de solides sanctions contre les élites économiques et politiques corrompues qui ont utilisé leur influence et leurs ressources pour soutenir des gangs criminels et alimenter l’instabilité. À ce jour, le Canada a imposé des sanctions ciblées contre 15 individus. Aujourd’hui, j’annonce une sixième série de sanctions contre deux autres personnes ».

Il s’agit de l’ex-président par intérim Jocelerme Privert, au pouvoir entre les mandats de Michel Martelly et Jovenel Moïse, rapporte Alterpresse. L’autre individu est l’avocat Salim Succar qui a été chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Laurent Lamothe, également sous la présidence de Michel Martelly.

« De son côté, sans mentionner de noms, le département d’État américain a indiqué que cinq personnes supplémentaires et sept membres de leurs familles sont touchés par des restrictions de visa ».

Mesures insuffisantes

« Au rythme auquel avancent les alliés du (Premier ministre haïtien) Ariel Henry, la sortie de crise n’est pas pour demain », constate de manière laconique l’éditorialiste du Nouvelliste. Frantz Duval estime d’ailleurs que « ce sommet de la Caricom s’annonce comme un nouveau rendez-vous mi-figue mi-raisin. En fait, ni figue ni raisin tant les fruits concrets qui en sortiront risquent d’être indescriptibles. Et quand la communication prend le pas sur l’action, la sortie du tunnel s’éloigne ».

« Le Canada doit se lever pour Haïti », s’exclame de son côté un éditorialiste du quotidien québécois Le Devoir. « Les Canadiens doivent comprendre que les choses ne s’améliorent pas d’elles-mêmes : les meurtres, les enlèvements et les viols augmentent rapidement et le territoire contrôlé par les gangs s’étend. Haïti est le pays le plus densément peuplé des Amériques », souligne le journal canadien avant de conclure : « Si Haïti implose, cela provoquera aussi une explosion chez ses voisins ».

Nicaragua : le régime du président Daniel Ortega poursuit son offensive contre les opposants

« Le ministère public a déchu 94 Nicaraguayens en exil de leur nationalité et de leurs droits citoyens à perpétuité ». La raison évoquée : un prétendu « crime de trahison », annonce Confidencial. Des avocats sollicités par le site d’information affirment qu’« il s’agit là d’une aberration totale de l’État de droit au Nicaragua. Personne ne peut être privé de ses droits sans passer au préalable par un procès dans lequel toutes les parties interviennent et présentent leurs arguments. Cette décision est arbitraire et illégale », soulignent les juristes. Confidencial estime par ailleurs que cette décision « démasque définitivement le pouvoir judiciaire nicaraguayen comme un organe répressif de la dictature ».

Ces 94 déchéances de nationalité s’ajoutent à celles des 222 prisonniers politiques libérés la semaine dernière et expulsés aux États-Unis. Mais alors qu’officiellement le régime les a également déchus de leur nationalité, chacun des 222 ex-prisonniers a reçu un nouveau passeport nicaraguayen, valable 10 ans. La Prensa raconte ce vendredi que le gouvernement de Daniel Ortega voulait les envoyer aux États-Unis sans documents d’identité. Mais cette option a été refusée catégoriquement par les autorités américaines.

Selon le quotidien El Pais, « des cinq principales puissances du continent, toutes dirigées par des gouvernements de gauche, seul le Chili a condamné avec force la dernière offensive de Daniel Ortega. Le président chilien, Gabriel Boric, avait d’ailleurs à maintes reprises exigé la libération des prisonniers politiques au Nicaragua lors de réunions internationales. Le Mexique, en revanche, évite de critiquer la dérive du régime sandiniste, tandis que l’Argentine, la Colombie et le Brésil optent pour le silence », regrette El Pais.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne