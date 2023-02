États-Unis: Joe Biden «en bonne santé», selon son médecin Kevin O'Connor

C'était attendu et même scruté étant donné son activité et ses projets. Le président américain, qui a fêté son 80e anniversaire en novembre dernier, a subi ses examens médicaux annuels, jeudi 16 février. Il va bien, pour son âge.

Le président Biden reste un homme de 80 ans, mais en bonne santé et vigoureux. Il est apte à assumer les devoirs de la présidence, parmi lesquels les fonctions de chef du gouvernement, chef d'État et commandant en chef des armées.

C'est la conclusion du médecin personnel de Joe Biden, à la fin d'une note de cinq pages rédigée après que l'homme le plus puissant du pays a passé une batterie d'examens à l'hôpital militaire Walter Reed, au nord de Washington.

Une petite dizaine de points sont abordés, liés à l'histoire médicale personnelle de Joe Biden. Et selon le rapport, tout va bien, tout est parfaitement stabilisé. Ce bilan de santé résolument positif va permettre aux Américains de ne pas se poser de questions, mais plutôt de faire un vrai choix, espère l'entourage présidentiel.

L'annonce de candidature à l'élection présidentielle de 2024 est attendue dans les prochaines semaines. Si c'était confirmé et s'il était réélu, Joe Biden aurait 86 ans à la fin de son second mandat. Il est déjà le plus vieux président de l'histoire du pays, et alliés comme adversaires se posent des questions. La dernière qu'on lui a parlé de son âge, Joe Biden a tout simplement répondu : « Regardez-moi. »

