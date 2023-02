États-Unis: les policiers inculpés après la mort de Tyre Nichols plaident non coupable

Les policiers qui ont battu à mort l’Afro-Américain Tyre Nichols le mois dernier à Memphis devant la justice. Les 5 officiers afro-américains eux aussi ont plaidé non coupable.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ils sont cinq et certains portent des masques chirurgicaux. Ils sont debout, mais ne disent pas un mot. Ce sont leurs avocats qui parlent et qui décident, malgré les images vidéo accablantes, de plaider non coupable de tous les chefs d’accusation. Parmi ceux-ci, il y a meurtre au second degré, ce qui au Tennessee peut valoir à chacun jusqu’à 60 ans de prison.

L’un des avocats explique que son client faisait juste son travail ce jour-là et qu’il n’a pas touché Tyre Nichols, ce que la vidéo contredit. L’homme de 29 ans avait d’abord fui un contrôle routier avant d’être cerné puis violemment tabassé par les policiers. Il est mort trois jours plus tard à l’hôpital.

La mère de Tyre Nichols était présente à l’audience accompagnée de Ben Crump, l’avocat spécialisé dans les violences policières contre les afro-américains. À la sortie, elle a expliqué qu’aucun des policiers ne l’avait regardée en face, mais qu’elle attendait ce moment.

La prochaine apparition des cinq hommes en justice est prévue le 1er mai. Ce sera un procès emblématique des violences policières et depuis la mort de Tyre Nichols, les appels à la réforme de la police ont été largement relancés.

