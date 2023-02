Plus de 15 millions de Colombiens victimes d'insécurité alimentaire, alerte le PAM

Selon le Programme alimentaire mondial, la « moitié » des ménages victimes du conflit armé souffrent d'un manque de nourriture.

Quelque « 15,5 millions » des 50 millions d'habitants de la Colombie, soit 30 %, souffrent d’insécurité alimentaire en Colombie. C’est le constat établi par un rapport du PAM qui précise que ce sont particulièrement les « zones urbaines » du pays qui sont touchées. Quelque 1,5 million de personnes sont concernées par l’insécurité alimentaire à Bogota (centre), plus de 640 000 à Medellin (nord-ouest) ou encore quelque 490 000 à Cali (ouest).

Conflit armé

Au niveau national, environ 30 % de la population rencontre des difficultés pour se nourrir. Ce taux atteint les 50 % pour les personnes affectées par le conflit armé. Dans ces zones, les communautés sont soumises à des conditions qui « rendent difficile l'accès à la nourriture », note le PAM.

Depuis plusieurs dizaines d’années, des guérillas, des cartels de drogues, des groupes paramilitaires et autres organisations criminels mènent de violents affrontements pour le contrôle du territoire. Entre 2021 et 2022, le nombre de victimes de déplacements massifs a augmenté de 12 %, faisant grimper le chiffre de déplacés internes à près de 5,2 millions de personnes, « le quatrième plus grand au monde ».

Des combattants des Forces armées révolutionnaires colombiennes patrouillent dans les montagnes de la région de Cauca, en Colombie, le 15 février 2013. LUIS ROBAYO / AFP

Crise économique

Mais outre le conflit armé qui sévit dans le pays et auquel le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, ambitionne de mettre à terme jusqu’à obtenir la paix totale, plusieurs facteurs font croître l’insécurité alimentaire dans le pays, indique le rapport.

La pandémie, d’abord, a laissé des traces et a fortement affaibli l’économie du pays. Malgré une légère baisse du taux de pauvreté en 2021, selon les autorités, « la pandémie a entraîné un recul des progrès réalisés en termes de réduction de la pauvreté », estime le PAM. Et en 2022, le pays a connu une forte inflation qui s'élevait à « 13,1 % à la fin de l'année ». Et parmi les produits alimentaires, l’inflation atteint 54 % pour des produits de base tels que le riz ou encore 20 % pour la viande bovine.

De plus, d’autres phénomènes comme les catastrophes naturelles ou la guerre en Ukraine viennent amplifier les difficultés de la population pour se nourrir. Conséquence directe de la guerre en Ukraine, les prix des engrais pour l’agriculture, dont plus de 30 % viennent de Russie, ou celui des céréales, ont considérablement augmenté.

Et pour 2023, le programme onusien n’est guère optimiste concernant l’évolution de la situation si une aide humanitaire n’est pas rapidement débloquée. Il prévoit pour cette année que l’insécurité alimentaire restera « à des niveaux élevés » notamment à cause du conflit, des conséquences économiques de la guerre en Ukraine et du niveau élevé de l’inflation.

