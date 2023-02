Après Munich, le chef de la diplomatie américaine se rend en Turquie

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken à son arrivée à Munich, le 17 février 2023. AP - Petr David Josek

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après la Conférence de Munich, en Allemagne, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, arrive dimanche 19 février dans l'est de la Turquie où, avec la Syrie, le séisme du 6 février dernier a causé la mort de plus de 41 000 personnes et laissé de centaines de milliers sans abris.