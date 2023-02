Crise des camionneurs au Canada en 2022: l’utilisation de la loi d'urgence justifiée

L’an dernier à pareille époque, soit le 16 février 2022, le gouvernement canadien mettait fin à l’occupation du centre-ville d’Ottawa, la capitale canadienne, suite à l’adoption d’une loi sur les mesures d’urgence. Pendant près de trois semaines, des camionneurs soutenus par des centaines de manifestants ont bloqué le quartier autour du Parlement pour protester contre les mesures sanitaires du gouvernement contre le Covid-19. Une commission devait examiner si les autorités avaient le droit d’utiliser la loi sur les mesures d’urgence. Après avoir entendu des dizaines de témoins, le juge Rouleau, qui présidait cette instance, vient de rendre ses conclusions.

Avec notre correspondante à Québec,Pascale Guéricolas

Selon le juge Rouleau, le contexte de menace à la sécurité nationale durant l’occupation du centre-ville d’Ottawa justifiait l’utilisation de la loi sur les mesures d’urgences. En effet, le risque de violence s’accentuait alors que les protestataires durcissaient leurs positions.

Jamais encore un gouvernement n’avait eu recours à cette législation qui donne des pouvoirs exceptionnels aux autorités pendant un temps limité. Si, dans son rapport, le juge donne son aval à la décision du gouvernement, il remarque par contre qu’on n’aurait jamais dû en arriver là. « La police et le gouvernement auraient dû mieux se préparer et anticiper le mécontentement social et politique, exacerbé par le contexte pandémique du Covid-19, affirme Paul Rouleau. S’ils avaient davantage collaboré, la réponse à cette situation sans précédent aurait été différente. Une meilleure préparation aurait pu éviter le recours à la loi sur les mesures d’urgence. »

La police monte une barricade devant des véhicules stationnés dans le cadre de la manifestation des camionneurs, mardi 8 février 2022 à Ottawa. AP - Adrian Wyld

Une loi à réviser

De son côté, le Premier ministre Justin Trudeau remarque que le rapport de la commission donne raison à la décision du gouvernement d’avoir eu recours à cette législation. Le gel des avoirs financiers des organisateurs des manifestations a aussi joué un rôle dans le déblocage de la situation, comme le rappelle la ministre des Finances Chrystia Freeland : « Notre objectif principal, c’était de mettre fin à l’occupation illégale. Et de le faire sans violence, sans que personne soit blessé. Et les mesures économiques ont justement permis de le faire. »

Le juge a donné des recommandations au gouvernement pour revoir cette loi.

