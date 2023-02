Suriname: les habitants manifestent contre la vie chère et la corruption

Vendredi 17 février, une manifestation contre la vie chère au Suriname a dégénéré. Des boutiques ont été pillées et des manifestants ont tenté d'investir le Parlement.

Des incidents se produisent encore dans les quartiers de la capitale Paramaribo, et les districts, « l'armée et la police y ont été envoyées », a indiqué le président Chan Santokhi lors d'une adresse télévisée à la nation vendredi, évoquant « une violation grave de l'état de droit, de l'ordre juridique et de la démocratie du Suriname ». « Il y a également eu des pillages, des destructions et des blessés parmi les civils, les militaires et les policiers », a déclaré le président dans son allocution.

Une manifestation contre la vie chère au Suriname avait dégénéré plus tôt vendredi en émeute avec des protestataires qui ont forcé les barrières policières protégeant le Parlement avant de piller des boutiques du centre de la capitale Paramaribo, rapporte l'AFP. Entre 1.000 et 2.000 personnes se sont réunies en fin de matinée pour protester contre les hausses de prix des produits alimentaires, de l'essence et de l'électricité, accusant le gouvernement et le président Chan Santokhi de corruption.

Ce dernier, surnommé « le shériff » a succédé à Desi Bouterse, condamné en août 2021 à 20 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 15 personnes en décembre 1982 par la cour martiale du pays. L'ex-président a obtenu un procès en appel et est resté libre, la loi locale prévoyant une incarcération seulement après l'épuisement de tous les recours légaux par l'accusé. La même peine a été requise par la procureure de la cour d'appel le 31 janvier 2023. La sanction finale sera connue au second semestre de cette année. Auteur de deux coups d'Etat, Desi Bouterse, 77 ans, a été élu président du Suriname en 2010 et l'est resté jusqu'en 2020. Interpol avait émis un mandat d'arrêt contre lui après sa condamnation à 11 ans de prison en 1999 aux Pays-Bas, pour trafic de cocaïne. Son statut l'a protégé de l'extradition.

Dans l'attente de la manne pétrolière ?

Ancienne colonie néerlandaise, le Suriname, qui compte quelque 600.000 habitants, est plongé dans une grave crise économique, avec une inflation galopante et une dette extérieure qui a explosé. Le pays, qui exploite notamment l'or et la bauxite de son sol, compte sur l'exploitation de réserves de pétrole qui s'annoncent importantes. Les travaux d'exploration en mer, notamment menés par TotalEnergies, ont dès à présent annoncé des réserves suffisantes pour envisager une exploitation à l'horizon 2025.

Le gouvernement prévoyait des réformes fiscales avec notamment la suppression des subventions pour l'électricité, l'eau et l'essence.

Le président Santokhi, sous le feu de l'opposition, entend réduire les coûts dans le cadre du programme de restructuration économique prévu par le programme du Fonds monétaire international. Le Suriname avait conclu un accord avec le FMI en avril 2022 pour un prêt de 690 millions de dollars sur plusieurs années mais il n'a pas respecté les conditions requises, ce qui a entraîné un gel des fonds.

