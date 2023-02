Carnaval de Rio de Janeiro: au Brésil, la «fête de la chair» bat son plein

En Haïti, le carnaval pour prôner la paix

La capitale haïtienne est, elle aussi, à l'heure du carnaval. Les festivités ont débuté ce dimanche et se dérouleront jusqu'au mercredi 21 février. Qunze millions de gourdes (93 000 euros) ont été débloqués pour ces trois jours de fêtes qui visent à prôner la réconciliation pour la paix.

Port-au-Prince veut préserver la tradition en dépit de la situation d'insécurité que traverse le pays. Défilé artistique et chars musicaux. Pour le président du comité organisateur, Yves Pénel, cette grande fête populaire nationale qui, généralement, rassemble des milliers d'Haïtiens, est une occasion d'inviter la population à la réconciliation en vue d'un climat de paix : « Port-au-Prince est une ville pleine d'artistes, il faut organiser des activités culturelles comme le carnaval pour former des jeunes. Cela peut aider à un changement de mentalité. Le carnaval est le meilleur moyen pour le faire, pour parler de la paix. On ne peut livrer la ville à ceux qui s'adonnent à la violence. C'est l'occasion de montrer au monde entier qu'Haïti est capable de belles choses également », plaide-t-il.

Alors que les enlèvements continuent de faire rage en Haïti, les festivités carnavalesques se dérouleront exceptionnellement entre 10 heures et 18 heures, afin de permettre aux carnavaliers de se déplacer, espère la municipalité, en sécurité.

À Port-au-Prince,

Marie André Bélange