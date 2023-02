À la Une: la visite du président américain Joe Biden en Ukraine

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Cette visite-surprise à Kiev est « spectaculaire », juge le Washington Post, « et à haut risque », alors que « les sirènes d’alarme retentissaient pendant que Joe Biden arpentait les rues ». « Un moment clé pour sa présidence », estime Politico : « J’ai pensé qu’il était crucial qu’il n’y ait aucun doute, absolument aucun, sur le soutien américain à l’Ukraine dans cette guerre », a insisté Joe Biden, un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La visite aura duré quelques heures, pendant lesquelles, souligne le New York Times, le président a annoncé 500 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire, lors d’une conférence commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, conférence pendant laquelle Joe Biden a insisté, écrit le journal : « L’Ukraine a conquis une partie de mon cœur ».

De nouveaux blindés canadiens en Haïti

Trois nouveaux blindés achetés par Haïti sont arrivés hier à Port-au-Prince. Des blindés « fabriqués eu Canada, commandés et pays par le gouvernement haïtien depuis juin 2022 », écrit Le Nouvelliste, trois véhicules « résistants aux mines et protégés contre les embuscades », précise Gazette Haïti, reprenant en titre les propos tenus sur Twitter par l’ambassadeur du Canada en Haïti. Des véhicules achetés à une firme canadienne.

Mais cela ne fait que 8 livrés sur les 18 commandés, remarque le journal, alors que, selon une source du Nouvelliste, « le fournisseur s’était engagé à livrer la commande dans moins de 21 jours » après le versement de l’avance de 12 millions de dollars américains, « mais après le décaissement, celui-ci a évoqué des problèmes logistiques, notamment au niveau du transport aérien ». De fait, c'est l’aviation royale du Canada qui a pris en charge les trois livraisons de blindés qui ont eu lieu jusqu'ici.

Parallèlement, l’ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, était interviewé dans l’émission canadienne Les Coulisses du pouvoir. Gazette Haïti s’en fait l’écho. L’ambassadeur a parlé de « déploiement militaire de façon significative », pour qualifier ces envois de blindés, les opérations de surveillance et les navires de la marine royale qui doivent être envoyés pour, entre autres, « déranger les activités des gangs qui utilisent la mer pour transporter des otages et de la drogue ».

Au Brésil, les pluies diluviennes font 36 morts

Dans le sud du Brésil, les précipitations record font 36 morts, dont 35 dans la ville de San Sebastian. Hier soir, 228 personnes étaient sans abris et 338 sans domicile, écrit Estadão de São Paulo : « La pluie a inondé des maisons, bloqué des routes et provoqué des glissements de terrains ». La Une de O Globo semble prise de schizophrénie, entre les photos du toujours extraordinaire et coloré carnaval brésilien, qui vient de commencer, et celle de la catastrophe qui frappe la côte nord de São Paulo – le journal reproduit la photo d’une faille qui, devant une maison, a englouti palmiers et véhicules.

« Les habitants de plusieurs quartiers de San Sebastian situés sur la côte nord de São Paulo sont toujours isolés et, selon le maire, ‘de nombreuses personnes sont encore ensevelies’ », écrit O Globo qui l'a interrogé : pour Felipe Augusto, il s’agit de « la plus grande tragédie de l’histoire de la région » : « 100% de la ville a été touchée, entre 40 et 50 maisons ont disparu dans le quartier de Vila do Sahy », le plus atteint. Correio Braziliense précise que le président Lula se rendra ce lundi dans la région pour accompagner les opérations de sauvetage.

En Colombie, l’ELN « sabote les négociations » selon le président

En Colombie, le président Petro accuse la guérilla de l’ELN de « saboter les négociations ». Un militaire a été enlevé mardi dernier dans la municipalité de Arauquita, enlèvement confirmé hier, écrit El Espectador, « alors que le gouvernement et l’ELN avancent vers un dialogue de paix qui a repris la semaine dernière au Mexique ». Et alors, écrit El Tiempo, que l’un des principaux objectifs est d’arriver à un cessez-le-feu bilatéral.

En réaction à cet enlèvement, le président a donc eu des « paroles très fermes », écrit El Tiempo, qui les reproduit : « ce sont des faits qui sabotent une quelconque possibilité de paix ». Le commandement de l’armée affirme de son côté qu’une « série d’opérations coordonnées avec la police ont été avancées pour libérer le sous-officier », écrit Semana.

Gustavo Petro persona non grata au Pérou

Le Congrès péruvien a décidé ce vendredi de déclarer le président colombien persona non grata dans le pays, rappelle El Comercio. En ligne de mire : les propos du président colombien sur la police péruvienne – le pays est en pleine crise politique et sociale : « Au Pérou, ils marchent comme les nazis contre leur propre peuple, brisant la Convention américaine des droits de l’homme ».

Résultat : Gustavo Petro est persona non grata. Ce dimanche, la chancellerie colombienne a réagi, expliquant qu’elle prenait bonne note de cette décision, et la considérait comme « un acte de caractère politique » qui « n’affecte pas la relation historique » entre les deux pays. Mais pour El Espectador, « les déclarations politiques du président, au-delà d’être une honteuse ingérence, ont provoqué une spirale de tensions et selon certains analystes bloquent toute velléité de créer une Amérique du Sud unie ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne