La visite de Biden à Kiev cristallise les critiques des Républicains quant au soutien à l'Ukraine

La visite surprise de Joe Biden à Kiev a bien sûr été saluée de façon quasi unanime dans son camp mais le son de cloche est radicalement différent chez les conservateurs où le soutien militaire des États-Unis à l’Ukraine fait de moins en moins consensus.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

À peine avait-il posé le pied à Kiev qu’aux États-Unis Joe Bien tombait sous le feu des critiques de son opposition. Les républicains reprochent en cœur au président d’aller en Ukraine au lieu de s’intéresser aux vraies préoccupations des Américains à commencer selon eux, par l’immigration à la frontière mexicaine.

Pendant ce temps, « des millions de clandestins affluent »

« Alors qu’il est là-bas » tempête en direct sur Fox News le gouverneur de Floride Ron DeSantis, « beaucoup d’Américains doivent se dire "ok, il a l’air très intéressé par les frontières à l’autre bout du monde, mais il n’a rien fait pour sécuriser notre frontière ici à la maison" » et pendant de temps « des millions de clandestins affluent » poursuit la star montante de la droite américaine, candidat potentiel à la prochaine présidentielle tout en minimisant la menace militaire que représenterait la Russie face à l’Otan.

Au même moment sur Twitter l’élue d’extrême droite pro-Trump, Marjorie Taylor Green enfonce le clou et reproche à Joe Biden d’être à Kiev au lieu d’aller à East Palestine, une petite ville de l’Ohio où l’eau courante est devenue imbuvable après le déraillement d’un train de produits chimiques.

L’érosion de plus en plus nette de l’unanimisme bipartisan

Des critiques qui montrent l’érosion de plus en plus nette de l’unanimisme bipartisan autour des milliards de dollars d’aide militaire apportée à l’Ukraine par l’administration Biden depuis un an. Une politique qualifiée de « de chèque en blanc » par Ron DeSantis.

