À la Une: l’équipe haïtienne de football féminin s’est qualifiée pour sa première Coupe du monde

C’est une grande première pour les footballeuses haïtiennes. Les Grenadières se sont qualifiées mardi pour la Coupe du monde de football féminin, qui se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les joueuses haïtiennes avaient déjà battu le Sénégal (4-0) samedi dernier en barrages de demi-finale. Mais elles sont entrées dans l’histoire en s’imposant 2-1 en finale face aux Chiliennes. En Nouvelle-Zélande, les Grenadières ont tenu bon face à une sélection chilienne « techniquement mieux organisée », rapporte Le Nouvelliste. Les Haïtiennes se sont pourtant montrées « plus incisives », remarque de son côté AlterPresse.

« Envie de marquer l’histoire »

Les deux buts inscrits sont signés Melchie Dumornay, surnommée « Corventina ». La joueuse a dédié cette qualification au peuple haïtien et au chanteur Mikaben, décédé de façon tragique en octobre dernier. Il était « un grand supporteur du football féminin », rappelle la buteuse dans Le Nouvelliste. « On a envie de marquer l’histoire », s’enthousiasme la numéro 6 Melchie Dumornay toujours dans Le Nouvelliste. « On savait que l’on devait le faire pour tout le peuple haïtien. On est vraiment satisfaites. »

Le Nouvelliste revient par ailleurs sur les précédentes qualifications d’Haïti pour le Mondial en 1974, 2007 et 2019 pour les hommes. « Haïti s’est donc hissé à une nouvelle phase finale de Coupe du monde, reprend le quotidien, mais cette fois au niveau sénior féminin. C’est historique. Tout simplement historique ». Haïti disputera son premier match du Mondial face à l’Angleterre, actuelle championne d’Europe.

Mexique : un ancien ministre reconnu coupable de trafic de cocaïne

Genaro García Luna, un ancien ministre mexicain de la Sécurité publique et visage de la lutte antidrogue, a été reconnu coupable de corruption et de trafic international de cocaïne par un tribunal new-yorkais. L’ancien fonctionnaire d’État aurait facilité le transit d’au moins 53 tonnes de cocaïne entre le Mexique et les États-Unis.

« Pour le gouvernement américain, García Luna est un traître », écrit le quotidien Milenio, décrivant un « fonctionnaire mexicain qui a choisi de tourner le dos à ses responsabilités pour se ranger du côté des cartels les plus puissants du Mexique ». Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. La députée de la majorité présidentielle, Imelda Castro, citée par le journal La Razón, a salué ce jugement : « Le peuple mexicain célèbre ce petit bout de justice pour cinq crimes, dont trafic de drogue ».

L’ancien président Calderón pointé du doigt

L’avocat de Genaro García Luna s’est également exprimé au micro de CNN mardi à la sortie de l’audience. Il explique que son client vit un « moment difficile » et qu’il réfléchit à « faire appel du jugement ». Mais la presse mexicaine s’attarde aussi sur le cas de l’ancien président mexicain Felipe Calderón, car Genaro García Luna était en poste sous sa présidence. Selon la revue hebdomadaire Proceso, « malgré les preuves, en grande partie publiques, Calderón a toujours protégé García Luna et affirmé que sa probité ne faisait aucun doute ».

Proceso va encore plus loin : « Felipe Calderón et son prédécesseur Vicente Fox le savaient : Genaro García Luna protégeait le cartel de Sinaloa », le plus grand groupe criminel du Mexique. L’ex-chef d’État s’est défendu dans un communiqué et soutient n’avoir jamais « négocié avec les criminels ». La peine prononcée à l’encontre de Genaro García Luna sera connue le 27 juin. Il risque la prison à perpétuité.

L’ancien président péruvien Alejandro Toledo bientôt extradé

L’ancien président péruvien Alejandro Toledo pourrait être extradé des États-Unis d’ici deux mois. Il est accusé de corruption, trafic d’influence et blanchiment. L’ex-chef d’État réside aux États-Unis depuis la fin de son mandat en 2006. Arrêté en 2019 à la demande du Pérou, il est depuis assigné à résidence, en Californie, et porte un bracelet électronique.

Alejandro Toledo est soupçonné d’avoir perçu plus de 30 millions de dollars de « pots-de-vin de la part de l’entreprise Odebrecht », rapporte La República. Cette entreprise brésilienne spécialisée dans les travaux publics est au cœur d’une gigantesque affaire de corruption à travers le continent. Comme dans les autres pays, l’entreprise aurait été favorisée dans l’obtention de marchés publics en échange de ces pots-de-vin. Le ministère public péruvien a requis 20 ans et 6 mois de prison à l’encontre d’Alejandro Toledo pour ces délits.

