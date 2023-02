États-Unis: l'administration Biden veut durcir les procédures de demande d'asile

Afin d'essayer d'enrayer la crise migratoire à la frontière sud, l'administration Biden a présenté de nouvelles règles, beaucoup plus contraignantes, pour demander l’asile aux États-Unis.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ce serait un changement majeur. Selon ces nouvelles règles, les migrants qui souhaitent demander l’asile aux États-Unis devraient le faire via une application mobile avant de passer la frontière avec le Mexique. Actuellement, les demandeurs d’asile arrivent aux États-Unis et font leur demande avant d’attendre qu’elle soit étudiée et qu’une décision soit prise. Selon ces nouvelles règles, ceux qui passent la frontière avant de faire leur demande seraient alors dans l’illégalité et immédiatement expulsables.

Des règles quasiment aussi dures que sous l'administration Trump

Les organisations de défense des migrants et de demandeurs d’asile sont extrêmement critiques. Elles estiment que ces règles vont mettre en danger de nombreuses personnes, notamment des femmes et des enfants qui ont besoin de protection. Elles remarquent qu’elles sont assez proches de celles que Donald Trump avaient mises en place et auxquelles Joe Biden avait promis de mettre un terme. Elles doivent prendre fin en mai.

Pour Joe Biden, c’est un enjeu politique majeur alors qu’il envisage de briguer un nouveau mandat et que ses adversaires politiques dénoncent son incapacité supposée à gérer les flux migratoires à la frontière sud.

►À lire aussi : Aux États-Unis, les données personnelles de milliers de migrants publiées en ligne par erreur

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne