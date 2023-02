La grippe aviaire touche le Pérou et cause une hécatombe chez les otaries et les oiseaux

Cette grippe H5N1 a déjà tué au moins 63 000 oiseaux sauvages dans des aires protégées. Plus inquiétant, des otaries, des mammifères donc, ont été contaminés et sont morts sur les côtes péruviennes.

Avec notre correspondante à Lima, Juliette Chaignon

Depuis plusieurs semaines, une épidémie de grippe aviaire a lieu en Amérique latine. Le Pérou est l’un des pays les plus touchés. Une épidémie massive de grippe aviaire chez des mammifères, cela s’était déjà produit en Europe, mais jamais en Amérique latine. Plus de 700 otaries à crinière (Otaria flavescens) ont été contaminées et retrouvées morts sur des plages au Pérou. Un chiffre sous-estimé, d’après les services de l’État. Une lionne est aussi morte du virus dans un zoo du centre du pays.

Selon des chercheurs péruviens et argentins, il y a eu contamination directe entre les oiseaux et les otaries. Ces chercheurs supposent, sans l’avoir démontré pour le moment, une transmission entre mammifères. Ils redoutent aussi une extension de l’épidémie à des espèces menacées, comme le condor des Andes.

Des mesures insuffisantes face à l'épidémie

Depuis les premières alertes, il y a trois mois, le Pérou a déclaré un état d’urgence sanitaire. Mais plusieurs spécialistes déplorent des mesures et un suivi insuffisants pour limiter l’épidémie. La transmission du virus aux humains reste rare, rappelle toutefois l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour le moment, un seul cas a été recensé en Amérique du Sud : une jeune Équatorienne de 9 ans qui était en contact avec des volailles de basse-cour a été contaminée (et soignée) en Équateur en janvier. En 2022, quatre cas confirmés ont été recensés sur toute la planète.

