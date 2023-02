Les États-Unis autorisent l'extradition vers le Pérou de l'ex-président Alejandro Toledo

Alejandro Toledo, qui avait dirigé le Pérou de 2001 à 2006, est accusé dans son pays de corruption, trafic d’influence et blanchiment.

Publicité Lire la suite

La procédure d’extradition pourrait aboutir d'ici à deux mois. C'est en tout cas le délai souhaité par les autorités péruviennes. Le ministère public du Pérou, un organe constitutionnel, a précisé sur Twitter être encore en phase de « coordination » avec les autorités « nationales et étrangères » en vue de l'extradition.

La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manríque, por los delitos de colusión y lavado de activos pic.twitter.com/aD0QGEEicT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 22, 2023

Âgé de 76 ans, Alejandro Toledo, président de 2001 à 2006, réside aux États-Unis depuis la fin de son mandat. Il était retourné au Pérou en 2011 et 2016 pour se présenter à l'élection présidentielle, mais il avait été battu. Arrêté en 2019 à la demande du Pérou, il est depuis assigné à résidence en Californie, et porte un bracelet électronique.

Le scandale international Odebrecht

L'ancien chef d'État est soupçonné d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin de la part de l'entreprise Odebrecht. Cette société brésilienne spécialisée dans les travaux publics est au cœur d'une gigantesque affaire de corruption à travers le continent. En échange de ces pots-de-vin, l’entreprise aurait été favorisée, comme ailleurs, dans l'obtention de marchés publics.

L'ancien président doit être placé en détention provisoire à son arrivée sur le sol péruvien. Le ministère public a requis vingt ans et six mois de prison à son encontre pour ces délits de collusion et de blanchiment d'argent. Ce dernier a reconnu qu'Odebrecht a versé au moins 34 millions de dollars et qu'il a reçu une partie de cette somme. Il clame cependant son innocence, affirmant que c'est un homme d'affaires aujourd'hui décédé, Josef Maiman, qui s'est occupé des transactions, selon les médias péruviens.

Alejandro Toledo fait partie d'une liste d'anciens chefs d'État péruviens poursuivis ou condamnés pour corruption, dont le dernier président élu, Pedro Castillo.

► À lire aussi : Odebrecht, le scandale qui ébranle l’Amérique latine

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne