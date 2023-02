Les États-Unis restituent au Yémen 77 antiquités pillées

Le Yémen a récupéré 77 œuvres d'art qui avaient été pillées sur son territoire. Une restitution décidée par les États-Unis qui avaient saisi ces œuvres en 2012. Mais pour l'heure, les œuvres vont rester aux États-Unis.

Depuis quelques années, la justice de l'État de New York s'active pour restituer aux pays lésés des œuvres pillées se trouvant désormais dans la métropole américaine. De 2020 à 2021, elle a rendu au moins 700 pièces, saisies dans des musées ou galeries, à 14 pays. Cette restitution au Yémen de 77 œuvres, parmi lesquelles des têtes en pierre sculptée et des pages du Coran, en est le dernier exemple.

L'ambassadeur du Yémen aux États-Unis a exprimé « sa profonde gratitude » à l'égard des autorités américaines. Mais le pays, ravagé par une guerre depuis plus de huit ans, n'est pas en mesure d'accueillir et de préserver ces pièces. Il les a donc confiées à la Smithsonian Institution, une institution américaine regroupant 20 musées. Un prêt pour une période de deux ans qui peut être renouvelé à la demande du Yémen.

Le pillage d'œuvres antiques est un trafic lucratif. Dans le cas du Yémen, s'il n'a pas commencé avec la guerre, le conflit en cours facilite ce commerce illégal. Selon le centre yéménite Al-Hudhud pour les études archéologiques, plus de 4 200 œuvres ont été pillées depuis le début de la guerre. Et selon ce rapport, près de 60% d'entre elles auraient été vendues aux enchères en Europe, aux États-Unis et en Israël pour une valeur de 12 millions de dollars.

