À la Une: le Mexique adopte une réforme contestée de son autorité électorale

Revue de presse des Amériques

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et son épouse Beatriz Gutierrez Muller lors d'une visite d'État, au Palais national de Mexico, le 11 janvier 2023. Lopez Obrador a déclaré jeudi 2 février 2023 qu'après la fin de son mandat en septembre 2024 , il se retirera totalement de la politique.

Le Sénat mexicain a approuvé mercredi une réforme controversée du gouvernement visant à réduire la taille et le budget de l'organisme en charge des élections. L'opposition de droite au président Andrés Manuel Lopez Obrador a tout de suite assuré qu'elle allait présenter un recours devant la Cour suprême, rapporte le site internet de la revue Proceso, qui rappelle que la réforme adoptée hier prévoit la suppression de 84% des postes au sein de l'Institut national électoral (INE).

Dans le journal Milenio, deux cadres de l'Institut assurent que cette réforme risque de diminuer le nombre de bureaux de vote qui seront ouverts dans le pays lors des prochaines élections. L'autorité électorale ne sera plus indépendante, assurent-ils, car le gouvernement sera amené à valider par exemple la liste électorale des Mexicains résidant à l'étranger.

Et si cette réforme les inquiète particulièrement, c'est aussi parce qu'elle intervient un peu plus d'un an avant la prochaine présidentielle. La correspondante du New York Times à Mexico souligne que le président Andrés Manuel Lopez Obrador considère toujours qu'en 2006, l'élection lui avait été volée lorsqu'il avait perdu avec une différence de 1% des voix seulement. Une défaite qu'il attribue à l'Institut national électoral, pourtant considéré comme un pilier de la démocratie mexicaine.

L'ex-président péruvien Toledo cherche à éviter l'extradition

Alejandro Toledo, au pouvoir entre 2001 et 2006, a présenté un recours devant la justice américaine pour tenter d'éviter son extradition vers le Pérou, rapporte le quotidien La Republica. L'ancien président est accusé de corruption dans le tentaculaire scandale Odebrecht, cette entreprise qui avait versé des pots-de-vin en l'échange de l'attribution de marchés publics en Amérique latine. Toledo assure que la situation politique dans son pays, depuis la destitution du président Pedro Castillo début décembre, et les manifestations qui se poursuivent depuis, ne permettent pas d'assurer que ses droits humains seront garantis, peut-on lire dans le recours dont La Republica publie des extraits. Alejandro Toledo, qui est assigné à résidence aux États-Unis (où il a été arrêté en 2019), pourrait être incarcéré dans l'attente de son extradition. La justice américaine doit dire début mars si elle révoque ou non sa liberté conditionnelle.

Les Haïtiens ne sont plus les bienvenus aux Bahamas

« Les Bahamas aux Bahamiens », c'est ce qu'a défendu le Premier ministre Philip Davis ce week-end, lors de la présentation d'un plan pour expulser des migrants entrés illégalement dans cet archipel des Caraïbes, écrit le Miami Herald. Ces mesures ont été débattues en début de semaine au parlement, et si le Premier ministre Philip Davis assure qu'il ne vise pas spécifiquement les Haïtiens, le quotidien de Floride souligne que c'est bien la première nationalité concernée par ce plan. L'an dernier, près de 4 800 personnes ont été expulsées du pays, un record. En octobre, les Bahamas ont proposé de fournir des troupes et des policiers si une mission d'intervention de l'ONU en Haïti était décidée prochainement. Une intervention souhaitée par le Premier ministre haïtien, mais dont aucun pays ne souhaite prendre la tête pour l'instant.

L'est de Cuba de nouveau privé d'électricité

Près de la moitié de Cuba s'est retrouvée sans électricité ce mercredi, pour la quatrième fois en dix jours. L'avarie a été réparée, assure le directeur des services d'électricité du pays, cité par Granma, l'organe officiel du Parti communiste cubain. Mais de nombreux habitants n'avaient toujours pas de courant dans l'est de l'île passé minuit mercredi soir, souligne le média indépendant 14 y medio. Le site rapporte les commentaires excédés de Cubains, qui soulignent que La Havane, la capitale, et les zones touristiques ne sont généralement pas touchées par ces coupures d'électricité. L'été dernier, et surtout à l'été, ces coupures de courant à répétition avaient été l'une des raisons de grandes manifestations sur l'île.

Tempête de neige en Californie

Des vents forts et de la pluie se sont abattus, déjà hier, sur cette région toute proche du Mexique, des arbres ont été arrachés par de puissantes rafales, explique le San Diego Union-Tribune. Près de 800 000 personnes étaient privées d'électricité hier soir, de nombreux vols ont aussi dû être annulés. D'ici à samedi, les services météo américains prévoient de très fortes pluies et même jusqu'à 1m80 de neige en altitude, ce qui est très inhabituel dans la région, rappelle le journal. Les températures devraient être 20 degrés en dessous des normales de saison, avertit le Los Angeles Times. La Californie a déjà dû affronter neuf tempêtes cet hiver, et de graves inondations. Malheureusement, des experts interrogés par le quotidien soulignent que ces tempêtes ne permettent pas de régler la sécheresse historique qui touche la région.

