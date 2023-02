Mexique: la culpabilité de l'ancien chef de la police Genaro Garcia Luna fait réagir au sommet

L’affaire éclabousse la politique mexicaine, particulièrement les deux anciens présidents Vincente Fox et Felipe Calderon qui avaient placé Garcia Luna à la tête de la sécurité du pays.

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

La reconnaissance de culpabilité de Garcia Luna met le feu à la classe politique mexicaine qui se déchire entre l’opposition et le clan présidentiel. À New York, ce mardi, l’ex-chef de la police du Mexique, en charge d’organiser la guerre contre les cartels, a été déclaré coupable de délinquance organisée et corruption. Son procès a révélé que pendant vingt ans, Garcia Luna a travaillé pour le compte du cartel de Sinaloa.

« C’est une leçon » selon le président mexicain. Au lendemain du verdict qui déclare Genaro Garcia Luna coupable aux Etats-Unis, Andres Manuel Lopez Obrador déclare sa satisfaction dans sa conférence de presse quotidienne : « Je dirais que cela aide à poursuivre le nettoyage de la corruption au Mexique. »

Dans l’opposition, Felipe Calderon, l’ex-président du Mexique dont le nom a été mentionné à plusieurs reprises pendant le procès, se défend des attaques du clan présidentiel. Dans un long communiqué, celui qui avait fait de Garcia Luna son homme de confiance ne s’exprime pas sur le verdict, mais il revendique le bilan de son gouvernement et ses choix dans sa politique de sécurité.

« Mais donc, que ne savait pas le président ? Comment va-t-il expliquer au peuple mexicain la raison pour laquelle il a nommé Garcia Luna ? Que savait-il et qu'ignorait-il ? », interroge Obrador.

Lopez Obrador, qui n’a pas exclu d’engager de nouvelles poursuites, a même fait le souhait que Genaro Garcia Luna se constitue comme témoin s’il avait des informations.

