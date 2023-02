Sous pression migratoire, le Chili envoie l'armée aux frontières du Pérou et de Bolivie

Le bureau de douane frontalier de Colchane, au Chili, près de Pisiga, en Bolivie, en mars 2022. Le 27 février 2023, le Chili lance le déploiement de l'armée pour protéger ses frontières au nord dans le but de contrôler l'entrée de migrants par des passages non autorisés. AFP - JORGE BERNAL

Depuis plusieurs mois, le Chili fait face à une forte vague migratoire et peine à la contrôler. Le Congrès a approuvé une loi pour déployer les forces armées sur ces territoires en tension, frontaliers du Pérou et de la Bolivie. Dans le grand nord, les militaires seront autorisés à réaliser des contrôles d'identité, des fouilles de véhicules et de bagages, ou encore à procéder à des arrestations.