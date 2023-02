Équateur: encore une saisie record de cocaïne à Guayaquil, plaque tournante du trafic de drogue

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après la Colombie et les États-Unis, l'Équateur est le troisième pays où le plus de drogue a été saisie l'an dernier, avec un total de plus de 200 tonnes. Avec une nouvelle saisie record de cocaïne, l'Équateur et en particulier le port de Guayaquil confirment être la principale porte de sortie du trafic de drogue vers la Belgique et notamment le port d'Anvers. Une situation qui préoccupe les autorités belges et européennes.