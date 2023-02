Brésil: l’école de samba Imperatriz Leopoldinense sacrée championne du carnaval

Reportage

Au Brésil, la ville de Rio de Janeiro clôturait son carnaval ce dimanche 26 février. L’école de samba Imperatriz Leopoldinense a été sacrée championne cette année, avec un thème sur la culture populaire du Cangaço, dans le nord-est du pays.

À quelques minutes de faire son entrée dans l’avenue du Sambodrome, Maria, reine de la batterie, fait quelques étirements. Elle va s’élancer sur ses hauts talons pour danser face à près de 60 000 personnes. « Aujourd’hui, l’émotion est encore plus spéciale, raconte-t-elle. On a déjà dépassé la pression du jury et tout ça, donc il ne nous reste plus qu’à profiter, ça va être merveilleux », confie t-elle au micro de notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Maria incarne le diable qui séduit Lampião quand il arrive en enfer. Cette année, l’école a décidé de faire le portrait de ce personnage légendaire du Nordeste. Lampião, surnom de Virgulino Ferreira da Silva, était un célèbre chef de bande, un cangaceiro qui a sévi à la fin des années 20 et début des années 30 dans le Nordeste brésilien. Il prend le maquis avec ses frères pour venger l'assassinat de son père et entre dans la légende par ses faits d'armes et leur mise en scène : costumes, bijoux, photographies... et une musique, Mulher Rendeira, devenue un hymne du Nordeste.

Keceli, l’une des musiciennes de l’école, n’a pas été surprise de ce prix : « La proposition est géniale, innovante. Les personnes ont été surprises avec ce petit théâtre des danseurs au début. Une proposition drôle, différente, et c’est ce que les gens veulent voir. »

Un échange d'énergie

Les costumes rappellent cette culture populaire, à travers des bœufs, des cactus… Des références culturelles aussi présentes dans l’hymne, mélange de samba et de forró, originaire de cette région.

« Il y a peu d’endroits au monde qui ont une fête si grandiose que la nôtre, affirme Jonathan, l’un des six chanteurs. Il y a un échange d’énergie : on donne au public et il nous rend. On attend ce moment toute l’année alors quand il arrive, il faut que ça déborde, qu’on s’amuse. » La joie est d’autant plus forte ce dimanche, car l’école n’avait pas gagné le premier prix depuis vingt-deux ans.

