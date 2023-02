Equateur: un leader indigène assassiné en Amazonie

Eduardo Mendúa, responsable des relations internationales de la Conaie (la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur), a été assassiné par balles sur sa propriété dimanche 26 février.

Publicité Lire la suite

Eduardo Mendua a été assassiné, a alerté la Conaie sur Twitter, « notre leader était dans sa ferme (dans la province amazonique de Sucumbíos) quand des hommes cagoulés ont tiré sur lui. Un crime en lien avec le conflit pétrolier. » Des tirs à bout portant, a précisé la branche amazonienne de la Conaie, qui ajoute que Eduardo Mendua, leader de la tribu Confán, était l'un des chefs de file du mouvement de résistance contre l'exploitation pétrolière sur le territoire de Dureno, province frontalière avec la Colombie.

La Conaie est très engagée contre les industries extractivistes sur le sol équatorien. Les communautés vont parfois justice contre les entreprises qui exploitent leur sous-sol, avec le soutien d'ONG. Des actions parfois couronnées de succès comme celle du peuple Waorani en 2019.

El Gobierno y @EPPETROECUADOR deben responder por el vil asesinato de Eduardo Mendúa. Hace más de 7 meses denunciamos el grave conflicto generado por la empresa en Cofán Dureno.

🔴 RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO NACIONAL POR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS DIRIGENTES DE LA #CONAIE. pic.twitter.com/5yEKC17bGc — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 27, 2023

#URGENTE

ASESINAN a Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales, perteneciente a la nacionalidad Kofán de Sucumbíos.

Nuestro compañero se encontraba en su chacra cuando encapuchados le dispararon, crimen relacionado al conflicto petrolero.

Daremos un pronunciamiento pic.twitter.com/FVZnhqCONd — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 27, 2023

Le président Guillermo Lasso a exprimé ses condoléances à la famille d'Eduardo Mendua et à son organisation, promettant que justice serait faite. « Le crime ne restera pas impuni, a assuré le chef de l'État. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires. »

Rupture des négociations de la Conaie avec le gouvernement

Au mois de juin 2022, la Conaie a été à l'origine de manifestations et blocages (un millier de puits de pétrole bloqués en Amazonie) dénonçant la politique économique du gouvernement Lasso -dont elle demandait la démission-, le manque d'emplois et l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones.

Les manifestations, qui ont fait six morts et plusieurs centaines de blessés, ont pris fin le 30 juin et des négociations se sont engagées avec le gouvernement. Plusieurs accords ont été conclus dans les domaines de la santé, l'éducation, du droit du travail et du soutien à la production.

Mais le gouvernement a refusé de céder sur les subventions au carburant. La Conaie s'est alors retirée samedi 25 février des négociations. « Nous rompons le dialogue », a déclaré Leonidas Iza, président de la puissance Conaie, en rendant compte sur les réseaux sociaux des résolutions adoptées par le conseil élargi de l'organisation réuni vendredi à Quito.

► À lire aussi : Leonidas Iza, le leader inflexible à la tête du mouvement autochtone en Équateur

En octobre 2019 également, la Conaie avait lancé un mouvement de protestation contre la fin de subvention sur les carburants. Ce groupe de pression, à la forte capacité de mobilisation, a provoqué la chute de trois présidents entre 1997 et 2005, rappelle l'agence France presse.

(avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne