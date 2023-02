À la Une: examen d'une mesure phare visant à annuler une partie de la dette étudiante américaine

Revue de presse des Amériques

C’était une promesse de campagne du candidat démocrate Joe Biden : effacer jusqu’à 20 000 dollars des sommes empruntées par des étudiants américains. Aux États-Unis, plus de 43 millions d’entre eux se sont lourdement endettés pour financer leurs parcours universitaires, rappelle le New York Times. Le problème, c’est que plusieurs États conservateurs ont demandé à la Cour suprême de bloquer cette réforme, explique le Los Angeles Times. La réforme coûterait jusqu’à 400 milliards de dollars à l’État américain sur 30 ans.

Le quotidien The Hill publie un reportage sur la mobilisation de dizaines d’étudiants réunis dès lundi soir devant le bâtiment de la Cour suprême, alors que les neuf sages de la plus haute instance judiciaire du pays, en majorité acquise aux républicains, s’apprêtaient à examiner ce dossier hautement politique. Ces jeunes étudiants, affrontant le froid et la pluie, dans leurs couvertures de survie, se montraient bien déterminés à faire pression sur cette audition. « Cette réforme est la plus importante pour notre génération », affirme Kayla, qui s’est endettée de plus de 20 000 dollars pour suivre des études de sciences politiques. « L’éducation est primordiale pour la justice sociale et raciale, mais elle reste encore enfermée dans une tour d’ivoire », livre un autre défenseur de la réforme interviewé par The Hill. Cité dans le Boston Globe, le président Joe Biden, lui, s’est dit « confiant », la réforme « poursuivra sa course », espère-t-il. La Cour suprême devrait statuer d’ici à l’été prochain.

« Nouveau shérif » en Floride contre Disney

Aux États-Unis, la presse revient également sur les suites de la bisbille entre Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et les parcs d’attractions Disney. « Il y a un nouveau shérif en ville », a déclaré Ron DeSantis, cité par le Miami Herald. Le quotidien de Floride décrypte la décision du gouverneur de supprimer le statut spécial dont bénéficiaient les parcs d’attractions Disney dans son État. « Aujourd’hui, le juteux business du royaume enchanté touche enfin à sa fin », a poursuivi Ron DeSantis, au cours de ce qui semble être le dernier épisode de sa croisade contre Disney, qu’il accuse d’endoctriner les enfants sur les questions LGBT+. Le journal Politico rappelle que l’ex-patron de Disney, s’était prononcé publiquement contre une loi, promue par DeSantis visant à bannir de l’enseignement à l’école primaire tous sujets relatifs au genre et à l’orientation sexuelle. Cette prise de position avait provoqué la colère du conservateur, champion de la droite dure qui pourrait faire partie des possibles prétendants républicains à la course à la Maison Blanche.

La presse américaine revient aussi sur cette décision de la Maison Blanche qui ordonne aux agences fédérales américaines de bannir l’application TikTok de leurs appareils sous 30 jours. Les États-Unis emboîtent le pas à la Commission européenne qui a pris une décision similaire pour ses employés quelques jours auparavant. Cette interdiction survient également au lendemain de la décision du gouvernement canadien de bannir TikTok des appareils mobiles fournis à son personnel. The National Post titre sur le « niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité du pays ». Selon le quotidien, les méthodes de collecte de données de l’application TikTok, détenue par l’entreprise chinoise ByteDance, pourrait rendre les systèmes vulnérables aux cyberattaques. Le journal The Globe and Mail rappelle que cette décision intervient alors que la Chine est accusée d’ingérence dans la réélection de Justin Trudeau en 2021, et potentiellement dès 2019, selon les révélations des journalistes du quotidien.

Déclarations souverainistes et immigration

Devant les députés de l’Assemblée nationale à Saint-Domingue, le président dominicain, Luis Abinader, a proposé un grand accord national pour adopter des « politiques étatiques efficaces » face à la crise en Haïti. Il s’est fait le chantre « de la défense et la protection de la souveraineté nationale », rapporte le journal Listin Diario. « Les problèmes d’Haïti doivent se résoudre en Haïti », a-t-il notamment déclaré. Luis Abinader a fait de la construction de la clôture à la frontière haïtienne l’une de ses priorités : 54 kilomètres ont déjà été érigés en 2022 dans les zones densément peuplées et les travaux devraient être terminés en mai prochain selon le Listin Diario. En 2022, 171 000 Haïtiens ont été renvoyés chez eux, s’est vanté Luis Abinader, le double de l’année précédente, rappelle le quotidien El Caribe. De son côté, El Diario Libre, donne la parole à l’opposition qui dénonce les propos et les prises de position électoralistes de Luis Abinader qui souhaiterait briguer un deuxième mandat lors des élections prévues en 2024.

Les questions migratoires ont également fait la Une de la presse chilienne. Santiago dépêche des soldats à sa frontière septentrionale pour lutter contre l’immigration clandestine. « Le Chili militarise sa frontière » avec le Pérou et la Bolivie, titre le journal Pagina12. L’armée ne sera pas autorisée à faire usage de ses armes, mais les militaires pourront effectuer des contrôles d’identité et procéder à des arrestations au cours de cette opération censée durer 90 jours. La Radio Universo donnait la parole à un maire du nord du pays, Javier Garcia, jugeant cette mesure est « dérisoire » alors que « près de 400 personnes traversent chaque jour » la frontière à plus de 3 700 mètres d’altitude. Dans les régions de Arica, Parinacota ou Tarapaca, ce sont principalement des familles issues du Venezuela, des Haïtiens, des Colombiens ou des Péruviens, détaille Pagina12. Le journal Emol donne la parole à la ministre de l’Intérieur, Carolina Toha, qui s’est rendue sur le terrain. « 50 ans après le coup d’État [du général Pinochet, NDLR], nous avons un gouvernement de gauche à La Moneda [le palais présidentiel, NDLR] et je crois que c’est notre devoir à tous de montrer que la relation entre la société chilienne et ses forces armées se basent désormais sur un mandat constitutionnel et sur des lois approuvées par un Parlement élu démocratiquement », a-t-elle déclaré.

En Colombie, un premier remaniement pour Petro

« Première crise » ou « premier remaniement » : la presse colombienne, très polarisée, revient sur le discours du président colombien Gustavo Petro qui a annoncé lundi démettre de ses fonctions trois ministres. Ces derniers, à commencer par le ministre de l’Éducation, Alejandro Gaviria, anciennement à la Santé sous l’ex-président Juan Manuel Santos, avaient critiqué en interne la réforme de la santé, des retraites et de la couverture sociale proposée par le gouvernement, détaille le journal Semana.

Ces ministres représentent l’aile droite, ou libérale, du gouvernement formé par Gustavo Petro, explique La Silla Vacia, qui y voit un « mauvais calcul » de la part de Petro, poussé par « sa paranoïa et son impulsivité ». « La santé est un droit et pas un business. Le secteur privé est bienvenu, mais ne peut empêcher ou limiter ce droit », a pour sa part insisté le président colombien, cité par le journal de centre gauche El Espectador. « L’objectif est simple, même si le comment et les moyens d’y parvenir sont complexes : nous cherchons simplement à ce que n’importe quel malade puisse être pris en charge », a continué l’ex-guérillero, devenu président en août 2022, défendant corps et âme sa réforme.

