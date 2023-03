À la Une: Tesla ouvre une usine au Mexique et investit 5 milliards de dollars

Revue de presse des Amériques

L’annonce confirmée mardi 28 février par le président Andres Manuel Lopez Obrador fait la Une de la presse mexicaine. Le champion des véhicules électriques « Tesla va investir au Mexique environ cinq milliards de dollars » pour construire sa plus grande usine au monde, titre le journal Milenio. Le quotidien cite la ministre Martha Delgado qui dit s’attendre à ce que le site produise plus d’un million de voitures électriques par an.

« Nous avons un accord. Tesla va investir au Mexique, l'usine sera construite à Monterrey. Elon Musk a été très réceptif, il a compris nos préoccupations et a accepté nos propositions. Cela représentera un investissement considérable et de très nombreux emplois », a déclaré pour sa part le président Obrador lors d’une conférence de presse reprise par de nombreux titres de presse. « Le secteur des affaires salue l'arrivée de Tesla sur le territoire mexicain », souligne le quotidien La Razon. « Tesla va accélérer les investissements étrangers au Mexique », considère pour sa part le journal économique Excelsior ainsi que son concurrent El Financiero. Le journal Indigo a même déjà publié dans ses pages des offres d'emploi de Tesla à destination de ses lecteurs.

Immenses gisements de lithium

La méga-usine verra donc le jour à Monterrey, l'un des moteurs économiques et industriels du Mexique, proche de la frontière avec les États-Unis. Seul problème, rappelle le journal Milenio, cette région de Nuevo Leon, de plus en plus peuplée, fait face à de fortes pénuries d'eau potable. Elle a connu sa pire sécheresse l'année dernière. Le gouvernement mexicain se veut rassurant. Un accord a été trouvé : les usines de Tesla devront utiliser des eaux recyclées dans tout le processus de fabrication de ses voitures. D'autre part, selon Milenio, les autorités locales devraient investir dans la construction d'un aqueduc et la rénovation du barrage Libertad.

Ce méga-investissement de Tesla au Mexique fait suite à ceux de la marque allemande BMW qui a investi près de 900 millions de dollars pour produire des batteries et des voitures électriques. Le Mexique s'est lancé depuis plusieurs années dans une opération séduction auprès des constructeurs automobiles mondiaux, poursuit Milenio. Le pays dispose d'immenses gisements de lithium, un métal essentiel pour la construction de batteries électriques, que le gouvernement mexicain a d'ailleurs décidé de nationaliser en février.

En Haïti, risque de famine en Artibonite ?

Un double mal frappe le secteur agricole de l'Artibonite : « la sécheresse et l'insécurité », titre Le National. Cette région du nord-est du pays est pourtant la plus importante productrice de riz, mais aussi de haricots et de légumes. Il règne en Artibonite « un climat de terreur », selon Alterpresse qui pourrait mener à une « famine généralisée ».

Le journal raconte que les commerçantes de la région, les fameuses « madan sara », peinent à vendre leurs produits d'un marché à l'autre, car les routes sont contrôlées par les gangs armés. À cela, ajoutez, la sécheresse qui perdure depuis 3 mois. Résultat : certains paysans sont contraints d’acheter du riz importé. « Une première ! Du jamais-vu ! », déplore le National.

« Des violeurs paient pour éviter la prison »

Dans la région de la Grand'Anse, des agresseurs sexuels échappent à la justice moyennant quelques centaines d'euros. Une enquête publiée par AyiboPost, les autorités judiciaires de la région poussent souvent les parents de victimes de violences sexuelles à se désister en échange de fortes sommes d’argent. Les agresseurs payent par l'intermédiaire d'un notaire pour obtenir leur libération.

Entre 50 000 et 100 000 gourdes pour s'acheter le silence des familles. « Même lorsqu’une affaire est portée devant la justice, le commissaire du gouvernement encourage les parties à négocier », constate un représentant de l’Initiative départementale contre la traite et le trafic des enfants (Idette) qui a déjà documenté une quinzaine de cas de viols sur des enfants depuis janvier 2023. AyiboPost dénonce le « laxisme coupable des autorités ». En 2022, plus de 50 personnes inculpées de viols sur mineurs auraient été libérés selon cette enquête.

Étoile déchue de Chicago

Aux États-Unis, la presse revient sur la disqualification de Lori Lightfoot dans la course à la Mairie de Chicago. Elle était pourtant la grande surprise des élections de 2019, pointe le journal The Hill. Déjouant tous les pronostics, une femme noire et ouvertement lesbienne briguait un mandat historique dans la troisième plus grande ville américaine. « En quatre ans, Lori Lightfoot est passé d'étoile montante de la politique à figure d'un Maire contesté », titre le Chicago Tribune. En 40 ans, elle est le premier maire à ne pas s’être assuré sa réélection dans la métropole du Nord-Est américain.

Lori Lightfoot était régulièrement blâmée par ses rivaux pour le taux de criminalité croissant dans la ville et sa mauvaise gestion de la pandémie de covid, explique le quotidien. « Quel que soit le résultat de ce soir, nous avons mené les bons combats et nous avons mis cette ville sur un meilleur chemin. Aucun doute là-dessus... Nous avons été des concurrents féroces au cours de ces derniers mois. Mais je vais encourager et prier pour que notre prochain maire s'engage pour les habitants de cette ville dans les années à venir », a-t-elle déclaré le soir du vote. Deux hommes, blancs, Paul Wallas et Brandon Johnson s'affronteront au second tour.

