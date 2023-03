À la Une:  Vives tensions dans la capitale haïtienne

Revue de presse des Amériques

Des violences ont secoué Port-au-Prince mercredi 1er mars pour le troisième jour consécutif. « Jusque tard, dans la nuit, rapporte Alterpresse les bruits des balles continuaient de résonner aux oreilles angoissées de nombreuses personnes ». Les tirs d’armes à feu, explique le site, « semblent avoir été provoquées par de bandes criminelles qui voudraient augmenter leurs pans de territoire ». Alterpresse décrit une capitale « plongée dans un mélange de panique et de tension », mais les informations, précise le journal, sont encore difficiles à rassembler « avec des habitants et des habitantes forcées de se terrer » et des moyens de communication restreints par manque d’électricité.

Panne d’électricité géante en Argentine

En Argentine, La Nacion revient sur la gigantesque panne qui a touché mercredi 1er mars « environ 40% de la demande totale d'électricité du pays et impacté plus de six millions de foyers ». Selon le journal, vers 16h, alors que le thermomètre dépasse à Buenos Aires les 35 degrés, un incendie survient près de lignes à haute tension et entraîne des incidents en cascade jusqu’à ce que la centrale nucléaire d’Atucha 1 soit mise hors tension par mesure de précaution.

Ce jeudi, Pagina 12, qui suit la situation heure par heure sur son site salue un retour à la normale dans la majeure partie du pays, mais note qu'à 11h GMT, 43 000 foyers étaient toujours privés d’électricité. Le site précise que le ministre de l’Économie, Sergio Massa a demandé « d'enquêter, de poursuivre et, si nécessaire, d'arrêter les responsables d'actes très graves », tout en exprimant sa « certitude » sur la préméditation de l'incendie.

« La guerre entre Trump et DeSantis inévitable et imminente »

Aux États-Unis, une partie de la presse américaine s’attarde sur le Cpac, le rendez-vous annuel des conservateurs qui s'est ouvert le 1er mars avec en ligne de mire les primaires républicaines pour la présidentielle de 2024. « Donald Trump est prêt pour une démonstration d’amour », remarque Politico qui note que la salle devrait être, ces prochains jours, « remplie de fanatiques » de l’ex-président américain. Mais le site relève que l’événement a tout d’« un test crucial sur la force politique » de Donald Trump puisque de nombreux leaders du parti brillent par leur absence, à commencer par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ce qui fait dire à l'éditorialiste du Washington Post que « la guerre entre Trump et DeSantis est inévitable et imminente ».

Qui remportera la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 ? Avantage à Donald Trump pour le moment dans les sondages, mais attention, prévient le journaliste : Ron DeSantis – qui n’est pas encore officiellement candidat - s’impose déjà comme le second choix chez les sympathisants républicains.

Bolsonaro chez les conservateurs américains. Avant un retour au Brésil ?

Le grand rendez-vous des conservateurs devrait compter un invité de marque puisque peu avant le discours de Donald Trump samedi 4 mars, Jaïr Bolsonaro doit aussi prendre la parole. L’ancien président brésilien est réfugié aux États-Unis depuis sa défaite face à Lula, il y a deux mois. Mais son exil est-il sur le point de prendre fin ? Le journal O Globo croit savoir que Jaïr Bolsonaro pourrait rentrer au Brésil la semaine prochaine. « Un consensus existe parmi ses alliés les plus proches », écrit le quotidien, même si « force est de préciser qu’avec Jaïr Bolsonaro tout peut changer d'un moment à l'autre ».

Un mois de survie dans la forêt amazonienne

En Bolivie, un visage est à la Une de toutes les télévisions du pays. Celui de Jhonatan Acosta, perdu seul au fin fond de la forêt amazonienne pendant 31 jours. RedUnoTv revient sur la fin de son calvaire. Sur les images du reportage, le jeune homme de 30 ans apparaît très affaibli, presque incapable de marcher lorsque les secours le prennent en charge.

Dans une interview à la chaîne Unitel, Jhonatan Acosta explique s’être égaré le 25 janvier, lors d’une partie de chasse avec quatre amis et raconte avoir survécu grâce à sa connaissance de la forêt. « J'ai dû consommer des insectes et manger des vers », explique-t-il et précise avoir été contraint de boire de l’eau récupérée dans ses bottes – quand ce n’était pas sa propre urine par manque de précipitations. « Ce n’est plus un rêve, confie-t-il, je suis bel et bien rentré, je peux maintenant retrouver le sourire »

