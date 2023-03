États-Unis: le laboratoire Eli Lilly réduit drastiquement le prix de son insuline

L’un des principaux laboratoires producteurs d’insuline aux États-Unis a décidé de baisser drastiquement le prix de certains de ses produits, à la grande satisfaction de la Maison Blanche.

C’est l’un des chevaux de bataille de Joe Biden. Dans un pays qui compte plus de 30 millions de diabétiques et alors que sept millions d’entre eux ont besoin de traitement, c’est un enjeu de santé publique, de justice sociale et donc en enjeu politique, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

La loi de réduction de l’inflation de l’été dernier avait pu limiter à 35 dollars par mois le reste à charge des séniors qui bénéficient de l’assurance santé publique. Depuis, à chaque occasion, y compris dans son dernier discours sur l’état de l’union, le président demandait aux laboratoires de lui emboîter le pas. Il faut dire que certains produits sont très chers et coûtent parfois jusqu’à 1000 dollars par mois pour ceux qui ne bénéficient pas de prix encadrés.

Face à cette victoire, Joe Biden ne boude pas son plaisir. Dans un communiqué, il parle d’une décision très importante, et il invite la concurrence à s’aligner. « L'insuline coûte moins de 10 dollars à fabriquer, mais les Américains sont parfois obligés de payer plus de 300 dollars pour l'obtenir. C'est tout simplement injuste », a-t-il souligné avant d'exhorter les autres laboratoires pharmaceutiques à « suivre » cet exemple.

Réduction du prix de 70%

C’est d’ailleurs également ce que fait Eli Lilly, qui a dans ses projets des produits comparables à ceux des autres laboratoires, pour beaucoup moins cher et conquérir ainsi des parts d’un marché manifestement suffisamment juteux pour pouvoir se permettre ce genre de ristournes monumentales.

Dans le détail, le laboratoire va d'une part réduire de 70% le prix de ses insulines les plus vendues, Humalog et Humulin, à partir du quatrième trimestre 2023. Eli Lilly va parallèlement réduire le prix de son insuline générique Insulin Lispro à 25 dollars le flacon à partir du 1er mai, contre 82 dollars actuellement. Le groupe va aussi plafonner à 35 dollars par mois le montant maximum à payer pour les patients assurés devant payer un reste à charge et pour les patients non assurés, s'alignant ainsi sur des propositions du gouvernement américain.

Eli Lilly s'était involontairement retrouvé sous le feu des critiques en novembre après la parution d'un tweet émis avec un compte Twitter à son nom, mais en fait usurpé, qui promettait de l'insuline gratuite. L'épisode avait relancé le débat sur le prix du médicament.

