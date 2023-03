Argentine: une panne d’électricité massive touche des millions de foyers en pleine vague de chaleur

En Argentine, des millions de personnes ont été privées d'électricité pendant au moins deux heures mercredi 1er mars. Alors que le pays traverse actuellement une vague de chaleur intense, près de la moitié du territoire argentin a été affectée par une coupure de courant massive. À l’origine de cette panne, un incendie dans la province de Buenos Aires qui a affect des provinces du centre et nord-ouest, telles Cordoba, Santa Fe, Mendoza, et certains secteurs de la province de Buenos Aires.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Il était un peu plus de 16h mercredi à Buenos Aires quand des feux de circulation ont cessé de fonctionner, entraînant une certaine pagaille dans les rues de la capitale argentine. Des quartiers entiers sont privés d’électricité, et on apprend bientôt que la coupure de courant concerne en réalité au moins 11 des 24 provinces du pays, soit près de la moitié du territoire argentin.

Pas de bilan officiel

Si aucun bilan officiel n’avait été communiqué le soir, les médias locaux avançaient le chiffre de 20 millions de personnes affectées pendant plusieurs heures. Selon le sous-secrétaire argentin à l’Énergie, l’origine de cette panne est un incendie à proximité de lignes de haute tension, qui aurait provoqué une série d’incidents en cascade sur le réseau électrique national.

Ces ruptures auraient ensuite entraîné la mise hors service automatique de la centrale nucléaire d’Atucha par mesure de sécurité.

Incendie intentionnel

Dans la soirée, alors que la situation se normalisait petit à petit dans tout le pays, le ministre de l’Économie Sergio Massa a exprimé sa « certitude » quant au caractère intentionnel de l’incendie, et a demandé à la justice « d’enquêter et de poursuivre » les éventuels responsables.

Coupure d'électricité géante en Argentine 🇦🇷 liée à un incendie près de lignes à haute tension. À Buenos Aires des agents remplacent les feu de circulation pic.twitter.com/gEhA0GNyGU — Flora Genoux (@floragenoux) March 1, 2023

