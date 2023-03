À la Une: le Mexique propose une alliance anti-inflation en Amérique latine

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« S'unir et s'aider mutuellement à combattre le problème de l'inflation », a déclaré Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) dans une courte vidéo de communication postée par la présidence et relayée par la presse mexicaine. AMLO se met en scène à son bureau, téléphone rivé à l'oreille, appelant ses homologues latino-américains. Le président mexicain souhaite « inviter les producteurs, les commerçants, les importateurs du continent, à baisser leurs prix en échange de la suppression des tarifs et des barrières douanières afin de booster le marché intérieur ».

« Faire face à la hausse des prix en Amérique latine, en augmentant les échanges commerciaux intra-continent », ce sont les grandes lignes du plan détaillé par le quotidien El Universal. Le sommet anti-inflation se tiendrait entre avril et mai, d'après le quotidien Reporte Indigo. Réunissant le Brésil, Cuba, l'Argentine et la Colombie, le groupe pourrait s'élargir au Chili, à la Bolivie et au Honduras, selon La Jornada. Le journal DiarioPortal de Mexico y voit une opportunité « d'unir les gauches latino-américaines ».

► À écouter aussi : Le train maya, la ligne qui divise le Yucatan

Au Brésil, un second souffle pour Bolsa familia

« Un programme plus fort, plus efficace, pour sortir le Brésil de la faim, de l'insécurité alimentaire et pour contribuer à sortir les gens de l'extrême pauvreté », annonce Wellington Dias, le ministre du Développement, de l'Assistance sociale et de la Famille. Ce membre du Parti des travailleurs, issu du Nordeste, l’une des régions les plus pauvres du Brésil, a été nommé par Lula pour dépoussiérer et renouveler ce programme phare du dirigeant de gauche, rappelle le journal PiauiHoje.

Lula donne un second souffle à son programme Bolsa familia pour combattre la pauvreté. La nouvelle version du programme devrait augmenter la subvention mensuelle pour chaque famille à environ 715 réals, soit 130 euros, contre 600 réals sous le mandat de Jair Bolsonaro, détaille le quotidien OGlobo. L'ex-président de droite avait repris à son compte ce filet de sécurité mis en place par Lula. Renommé « Auxillio Brasil », le programme était alors sa caution sociale, critique la Folha de Sao Paolo. La mesure touche déjà un peu plus de 20 millions de Brésiliens sous le seuil de pauvreté. Désormais, le nouveau gouvernement de gauche mené par Lula souhaite élargir à terme la base des bénéficiaires. Cent cinquante réals supplémentaires seront également alloués pour chaque enfant de 0 à 6 ans, poursuit la Folha de Sao Paolo.

► À lire aussi : Brésil: l’école de samba Imperatriz Leopoldinense sacrée championne du carnaval

Tensions pour les îles Malouines

L'Argentine annonce mettre fin au pacte signé en 2016 avec le Royaume-Uni sur les Malouines. Le ministre des Affaires étrangères argentin, Santiago Cafiero l'a annoncé jeudi à son homologue britannique. Buenos Aires met fin au pacte Foradori-Duncan, révèle le quotidien La Prensa. Cet accord accordait des concessions au Royaume-Uni concernant l'exploitation des ressources naturelles sur les îles Malouines.

La Grande-Bretagne avait reçu le feu vert pour exploiter des hydrocarbures, pour la pêche, le commerce et la navigation dans les eaux bordant l'Argentine. « Le gouvernement a enfin mis fin à un accord scandaleux signé par l'administration de Mauricio Macri », fustige le journal Pagina12, en référence à l'ex-président conservateur. Depuis la guerre qui les a opposées en 1982, les deux pays sont à couteaux tirés autour de ce petit archipel de l'Atlantique. Les Malouines sont aujourd'hui contrôlées par l'Angleterre, mais l'Argentine revendique toujours la souveraineté sur ce territoire.

► À lire aussi : Argentine: Messi visé par des menaces après l'attaque d'un magasin appartenant à sa belle-famille

Nouvelle émissaire onusienne pour Haïti

Une nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies a été nommée pour suivre le dossier haïtien. Maria Isabel Salvador, originaire d'Équateur, a été nommé dans un contexte de crise multidimensionnelle, titre Le National. La presse haïtienne revient sur le parcours de la diplomate qui a été ministre équatorien des Affaires étrangères. Elle succède à l'Américaine Helen Meagher LaLime, au bilan très décrié, voire « calamiteux » selon Alterpresse. « La situation a empiré à tous les points de vue. Les gangs se sont renforcés, Port-au-Prince est assiégé, devenu la capitale du kidnapping et la police est inefficace », lit-on dans les colonnes du journal.

► À écouter aussi : Kemissa Trécile, reine des platines en Haïti

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne