États-Unis: l'influent avocat Alex Murdaugh condamné à la prison à vie

Alex Murdaugh, avocat américain, a été condamné ce vendredi 3 mars à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son fils en 2021. Issu d'une grande famille de Caroline du Sud, son procès a passionné les États-Unis et fait la Une des médias les plus prestigieux.

Issu d'une longue lignée de juges et procureurs très influents localement, Alex Murdaugh était accusé d'avoir volé d'énormes sommes d'argent à son cabinet d'avocats, à ses amis et même au fils de sa femme de ménage. Il était également soupçonné d'avoir abattu ses proches pour éviter d'être démasqué. Il a été reconnu coupable des meurtres jeudi 2 mars. Le juge Clifton Newman l'a condamné à deux peines de prison à vie qui s'appliqueront l'une après l'autre.

Mensonges, addiction aux opiacés et morts suspectes, l'ampleur de la déchéance d'Alex Murdaugh a été révélée tout au long des six semaines d'audiences. Avant de prononcer la sentence, le magistrat s'est longuement adressé à lui, exprimant son incompréhension face à la « duplicité » d'un avocat qui avait plaidé devant lui avant de passer de l'autre côté et de devenir lui-même un accusé.

De son côté, Alex Murdaugh, 54 ans, a encore clamé son innocence. « Je respecte cette cour, mais je suis innocent. Je ne ferais jamais de mal à ma femme Maggie et à mon fils Paw Paw », surnom de son fils Paul Murdaugh dont il a été reconnu coupable du meurtre, a-t-il assuré.

Un « manipulateur rusé »

Jeudi 2 mars, les jurés au tribunal de Walterboro, en Caroline du Sud, n'avaient eu besoin que d'un peu moins de trois heures pour rendre leur verdict. « Les preuves de culpabilité sont accablantes », avait commenté le juge à la lecture du verdict. Le procureur Creighton Waters a évoqué ce vendredi un « manipulateur rusé » à propos d'Alex Murdaugh. « Un homme qui a violé la confiance de tant de personnes, y compris ses amis, sa famille, ses partenaires, sa profession. Et plus que tout, de Maggie et Paul. Personne ne savait qui était vraiment cet homme. Et, Monsieur le juge, c'est effrayant », a ajouté le procureur.

S'il a reconnu les vols, destinés selon lui à nourrir une addiction coûteuse aux opiacés et à compenser de mauvais investissements, Alex Murdaugh n'a jamais admis les meurtres de sa femme et de son fils. Selon l'accusation, l'avocat déchu a abattu avec deux fusils distincts Maggie, 52 ans, et Paul, 22 ans, le 7 juin 2021 dans le comté de Colleton en Caroline du Sud, près du chenil de leur immense propriété, baptisée Moselle. Les jurés s'y étaient rendus le mercredi 1er mars pour mieux comprendre l'agencement des lieux.

Une affaire qui fascine les États-Unis

Aux États-Unis, les médias, y compris les plus sérieux, ont disséqué la vie de cette famille opulente, fière de ses trois générations de procureurs et juges locaux, ainsi que la vertigineuse chute du père. Plusieurs podcasts ont déjà été consacrés à l'affaire et un documentaire, Le Sang des Murdaugh: Scandale en Caroline du Sud, figure désormais dans les programmes les plus regardés sur Netflix, avec 40 millions d'heures visionnées dans le pays la semaine dernière.

Pendant tout le procès, les chaînes d'information ont retransmis en direct le défilé de collègues et d'amis floués, qui ont raconté comment Alex Murdaugh leur avait volé des millions de dollars pendant des années sans qu'ils s'en rendent compte.

