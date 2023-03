Argentine: Messi visé par des menaces après l'attaque d'un magasin appartenant à sa belle-famille

Lionel Messi a-t-il été menacé par des narcotrafiquants de sa ville natale de Rosario ? Dans la nuit de mercredi à jeudi, un supermarché appartenant à sa belle-famille a été visé par une douzaine de tirs à l’arme à feu, une méthode d’extorsion courante dans cette ville gangrénée par le crime organisé. Avant de prendre la fuite, les malfaiteurs ont laissé derrière eux un énigmatique message de menace.

Publicité Lire la suite

Devant le rideau métallique du supermarché criblé de balles, un bout de carton avec l’inscription : « Messi, on t’attend. Javkin est un narco, il ne te protègera pas ». Le message écrit à la main s’adresse directement au septuple ballon d’or, et accuse le maire centriste de la ville d’être de mèche avec les narcotrafiquants, rapporte notre correspondant à Benos Aires, Théo Conscience. Un témoin a confirmé avoir vu deux hommes à moto peu avant 03h00 (locales), l'un d'eux descendant pour tirer et jeter le carton avant de prendre la fuite. Personne n'a été blessé.

🚨AHORA🚨

👉Balearon un local de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y dejaron una amenaza contra Lionel Messi

👉La policía encontró una nota mafiosa dirigida al crack rosarino: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. pic.twitter.com/jtjvYPcAeb — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) March 2, 2023

Une question se pose alors : s’agit-il réellement d’une menace, ou d’une tentative de discréditer l’élu à l’approche des élections municipales de septembre prochain ? Arrivé sur place le lendemain matin, le maire Pablo Javkin a dénoncé une instrumentalisation « perfide » et réclamé une fois de plus le renfort de forces fédérales pour lutter contre les trafiquants de drogue.

Taux d'homicide quatre fois supérieur à la moyenne nationale

Un responsable provincial de la police, Ivan Gonzalez, a estimé sur la télévision Cadena 3 que le message n'était « pas une menace » mais un acte destiné « à attirer l'attention ». Le procureur chargé de l'affaire, Federico Rebola, a indiqué qu'il n'y avait « pas d'antécédent connu de menaces » visant la famille de la femme de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo. « Nous sommes préoccupés, ceci a une énorme répercussion », a-t-il néanmoins déclaré à la presse. « Nous avons des images (de vidéosurveillance), et nous recherchons d'autres caméras ».

Alors que de nombreux Rosarinos rêvent de voir Lionel Messi porter de nouveau la tunique de Newell’s Old Boys, le club où il a débuté enfant, l’entraineur de l’équipe rivale Rosario central, avait affirmé le mois dernier que de nombreux footballeurs ne voulaient pas venir jouer à Rosario à cause de l’insécurité.

Dans la ville natale de Lionel Messi, le taux d’homicide est en effet quatre fois supérieur à la moyenne nationale et la terreur que font régner les narcotrafiquants fait régulièrement la Une des médias argentins

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne