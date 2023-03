Canada: interrogations après l’autorisation donnée à des entreprises de vendre de la cocaïne

La Colombie-Britannique, province de cinq millions d'habitants située à l'ouest du Canada, a dépénalisé mardi 31 janvier 2023 la possession de petites quantités de cocaïne, d'héroïne, de fentanyl et autres drogues dures (illustration).

Depuis le 31 janvier, la Colombie-Britannique autorise les usagers de drogue à transporter sur eux de faibles quantités de substances illicites, comme de la cocaïne et de l’héroïne, dans le but de faire face à l’explosion de surdoses. Cette ouverture partielle suscite l’intérêt d’entreprises productrices.

Sans tambour ni trompettes, Adastra, un producteur légal de cannabis en Colombie-Britannique, a annoncé il y a deux semaines qu’il allait importer des feuilles de coca pour produire 250 grammes de cocaïne. L’entreprise disposerait des autorisations nécessaires pour distribuer ensuite cette drogue, rapporte notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas.

À la demande de l’opposition, le gouvernement de l’État de Colombie-Britannique fait part de son étonnement face à cette nouvelle, car cette province n’a jamais permis la vente ouverte de ce type de substance. Les usagers, eux, peuvent par contre en transporter une faible quantité. Cela dans le but d’éviter d’être ciblés par la police et avoir accès à de l’aide en cas de surdose dans une province qui fait face à une crise de santé publique majeure : 10 000 personnes sont mortes depuis cinq ans en consommant de la drogue, soit environ six décès par jour.

Face à la crise des opiacés, les militants qui défendent la diminution de risques demandent également qu'un approvisionnement plus sûr en drogues soit disponible pour les personnes en situation de dépendance. Celles-ci font face à un risque accru d'overdose liée à des drogues achetées illégalement dans la rue.

Renseignement pris, la vente de cocaïne annoncée par Adastra concerne uniquement des instances liées à la recherche : le grand public n’est donc pas visé. Cette licence autorise également l’entreprise à produire de la psilocybine et de la psilocine, des hallucinogènes plus communément associés à des champignons dont la consommation produit des effets similaires au LSD.

Dans un communiqué, une autre entreprise, Sunshine Earth Labs, a déclaré avoir reçu la permission de Santé Canada pour « légalement posséder, produire, vendre, et distribuer de la feuille de coca et de la cocaïne », ainsi que de la morphine, de l'ecstasy, et de l'héroïne. Une autre entreprise en Colombie-Britannique indique elle aussi fournir de la cocaïne depuis peu. Là-encore, les autorités surveillent la situation de près pour s’assurer que les règles de commercialisation soient respectées.

