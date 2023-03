L'ONU dénonce les «crimes contre l'humanité» du gouvernement nicaraguayen

Un rapport de l'ONU pointe les nombreuses atteintes aux droits humaines commises par le gouvernement du président Ortega au Nicaragua qui est accusé de « crimes contre l'humanité ».

Un groupe d'experts indépendants mandaté par l'ONU pour investiguer sur les violations des droits humains au Nicaragua est arrivé à la conclusion que le régime était responsable « de crimes contre l'humanité ». De nombreux pays et opposants nicaraguayens en exil ont à de multiples reprises dénoncé les dérives dictatoriales du régime dirigé par Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007.

« Torture »

Parmi les abus soulignés dans le rapport de l'ONU figurent « les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, la torture, la privation arbitraire de la nationalité et du droit de rester dans son propre pays ».

« Un tel État n’a pas besoin d’identifier précisément des cibles. Au fond son objectif est de gouverner par la terreur. Donc ce ne sont pas juste les opposants politiques ouvertement contre le régime qui sont dans le viseur, mais plutôt n’importe qui, qui pourrait éventuellement ne pas être dans leur camp. C’est un procédé arbitraire, dénonce le président du groupe d’experts onusiens, Jan Simon.

« Une accusation équivaut à une condamnation »

« Quiconque qui ne se montre pas loyal à la cause et au projet du couple présidentiel est suspect et peut-être considéré comme une potentielle cible à réprimer. Il suffit parfois simplement d’être un proche d’un opposant pour être arrêté. Du point de vue judiciaire, une accusation équivaut à une condamnation. Tous ont été traités de la même manière. Nous sommes face à un processus qui s’assimile à ce qu’on appelait au Moyen-Âge l’Inquisition », poursuit-il.

En février, le gouvernement nicaraguayen avait libéré et expulsé dans la foulée vers les États-Unis 222 prisonniers également déchus de leur nationalité et de leurs droits civiques.

Daniel Ortega, un ex-guérillero sandiniste âgé de 76 ans, avait mené l'insurrection qui a fait chuter le dictateur Anastasio Somoza et l'avait remplacé à la tête du pays en 1979. Défait aux élections de 1990, il est revenu au pouvoir en 2007 et a pris le contrôle de toutes les structures du gouvernement.

